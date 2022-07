In Naumburg und Eckartsberga gibt es ab 1. August Vollsperrungen

Naumburg - In Naumburg soll zwischen 1. und voraussichtlich 15. August die B 180 voll gesperrt werden. Betroffener Abschnitt ist jener zwischen Michalis- und Moritzstraße. Grund dafür sind Fahrbahnsanierungsarbeiten, teilt das Kreis-Straßenverkehrsamt mit. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt weitläufig innerstädtisch.

Fahrbahnsanierungsarbeiten fallen auch auf der Landesstraße 210 an, die durch Eckartsberga Richtung Buttstädt führt. Diese soll deswegen auf dem Abschnitt zwischen Schachtweg und Alter Straße zwischen 1. und voraussichtlich 12. August voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über eine parallel führende Straße umgeleitet, so das Straßenverkehrsamt. Die Arbeiten in Naumburg und in Eckartsberga hat die Landesstraßenbaubehörde in Auftrag gegeben. (mhe)