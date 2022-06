In Naumburg bald Bürogemeinschaft von Diakonie und IB

Naumburg/Zeitz - In der Jakobsstraße 37 werden in wenigen Monaten die Umzugskartons gepackt. Nach 18 Jahren verlässt die Beratungsstelle der Diakonie Naumburg-Zeitz ihr angestammtes Domizil. Ihr neues Zuhause: das Haus 54 in der Grochlitzer Straße. Ihr neuer „Mitbewohner“: die Beratungsstelle des Internationalen Bundes (IB), die noch am Jakobsring ansässig ist. „Wir arbeiten ja schon eng zusammen“, sagt Jacqueline Haller, die seit Jahresbeginn Leiterin der Diakonie-Beratungsstelle ist. Der Plan hat einen speziellen Namen: integriertes Konzept. Dahinter verbirgt sich das strukturierte Zusammenwirken unterschiedlicher Professionen auf thematischer wie methodischer Ebene - im Sinne der Klienten und deren Bezugspersonen. Das Alles-unter-einem-Dach-Prinzip hat viele Vorteile. So befinden sich durch die Nähe des Ärztehauses Mediziner und Labor in Reichweite; auch das Ambulant Betreute Wohnen der Diakonie ist nicht weit.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<