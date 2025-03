Vorläufer des heutigen Unternehmens mit Hauptsitz in der Jakobsstraße wurde 1960 gegründet. Was sich seitdem verändert hat.

Naumburg - Was sich in ihrer Branche am gravierendesten verändert habe? „Zu DDR-Zeiten standen die Leute vorm Salon Schlange und waren froh, überhaupt einen Termin zu ergattern. Oder nahmen ein, zwei Stunden Wartezeit in Kauf, um direkt dranzukommen“, sagt Renate Tumat, Gesellschafterin der Friseur und Kosmetik GmbH Naumburg. „Heutzutage geht es nicht mehr nur darum, die Haare schön gemacht zu kriegen – nein, unsere Kundinnen und Kunden wollen auch emotional abgeholt werden, erwarten hier ein Rundum-Wohlfühlpaket für ihr Geld“, skizziert ihre Tochter und heutige Geschäftsführerin Anja Rockstroh.