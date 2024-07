In Bad Kösen werden drei Flächen für die spätere Aussaat von mehrjährigen Wildblumen vorbereitet. Für das Projekt hat die Stadt Naumburg mit der Hochschule Anhalt einen Partner an der Seite.

In Bad Kösen blüht's bald - Wie Stadt und Hochschule Anhalt in Sachen Wildblumen zusammenarbeiten

Bad Kösen - Am Ortseingang Bad Kösens zieht ein Traktor samt einer Fräse seine Bahnen. Er bereitet den Boden vor für eine besondere Aussaat. Auf zwei Flächen sollen hier künftig Wildblumen blühen. Wie auch auf einem Areal in der Salinenstraße. Für das Projekt arbeitet die Stadt Naumburg mit der Hochschule Anhalt zusammen.

Mit Karina Engst und Vera Senße sind zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Hochschule Anhalt in die Kurstadt gekommen, um die vorbereitenden Maßnahmen zu begleiten. „Im Abstand von vier Wochen werden die Flächen nun dreimal gefräst, um die vorhandene Grasschicht zu beseitigen und ein geeignetes Saatbett herzustellen“, erklärt Karina Engst vor Ort. Mit ihrer Kollegin legt sie auf einer Fläche indes selbst Hand an. Mit Spaten und Handschuhen. „Das Orientalische Zackenschötchen, eine invasive Art, die leicht mit Raps zu verwechseln ist, breitet sich sehr aggressiv aus“, schildert Engst weiter.

50 Arten in einer Samenmischung

Ende August soll dann mit der Aussaat begonnen werden. Allerdings nicht von irgendeiner x-beliebigen Samenmischung. „Es ist eine Mischung aus regionalen mehrjährigen Arten, die angepasst sind an die Umgebung“, sagt Karina Engst. Zu den Arten zählen unter anderem Wiesen-Margerite, Gelbe Skabiose, Wiesenstorchschnabel und Wiesensalbei sowie Zittergras und Ruchgras. Insgesamt sind über 50 Arten in der Saatgutmischung enthalten. „Wir wollen wachrütteln. Wir müssen wegkommen von einjährigen Baumarktmischungen“, so Karina Engst weiter.

Wir wollen nun Schritt für Schritt auch an anderen Stellen im Stadtgebiet artenreiche Flächen anlegen. Gabriele Democh, Stabstelle Stadtgrün und Klima

Mit dem Projekt sollen Flächen nicht nur verschönert und aufgewertet werden. Es gilt, die Artenvielfalt zu fördern – die der Pflanzen und von Insekten. „Wir haben eine recht artenarme Vegetation. Wir wollen nun Schritt für Schritt auch an anderen Stellen im Stadtgebiet artenreiche Flächen anlegen. Denn Artenvielfalt ist wichtig“, unterstreicht Gabriele Democh, zuständig für die Stabstelle Stadtgrün und Klima in der Naumburger Stadtverwaltung. Zusammen ergeben die drei Flächen eine Größe von rund 6.500 Quadratmetern.

Doch bis es vor den Toren der Kurstadt satt erblüht, dauert es ein Weilchen. „Wir brauchen nicht nur geeignetes Wetter aus einem Mix aus Sonne und Regen, sondern auch Geduld, bis sich die mehrjährigen Pflanzen ordentlich entwickelt haben“, sagt Karina Engst, die wie ihre Kollegin Naturschutz und Landschaftsplanung studiert hat. Im Frühjahr kommenden Jahres erfolgt ein erster Mulchschnitt, ab 2026 finden zweimal jährliche Pflegeschnitte statt. Außerdem wird die Entwicklung der Flächen mit einem Monitoring begleitet.

Am Ortseingang von Bad Kösen sollen zwei Wildblumenwiesen entstehen. Dafür finden erste vorbereitenden Maßnahmen wie das Fräsen des Bodens statt. (Foto: Torsten Biel)

Das Projekt in Bad Kösen ist kein Einzelfall, sondern vielmehr Teil der umfangreichen Initiative „KompetenzGrün“, für die die Hochschule Anhalt auch Fördermittel erhält. Ziel ist die Etablierung eines Kompetenzzentrums und eines Netzwerks verschiedener Akteure, die eine grüne Infrastruktur in den Transformationsprozess der Kohlereviere Sachsen-Anhalts aufbauen.

Im Projekt sollen Flächen entwickelt werden, die als Vorbilder für eine klimaresiliente und biodiversitätsfördernde Grüne Infrastruktur fungieren. Sie zeigen, wie Areale nachhaltig genutzt und die Umwelt geschützt werden kann. Wildpflanzen, die an regionale Witterungsbedingungen und -extreme angepasst sind, bieten eine hohe genetische Diversität und ermöglichen eine weitere Anpassung an den Klimawandel. Zudem binden sie durch ihre Durchwurzelung Kohlenstoff im Boden und stärken die Versickerung von Niederschlagswasser.

Hochschule berät die Stadt auch in den nächsten Jahren

Schon seit einigen Jahren arbeitet die Hochschule Anhalt in diesem Bereich. Neben Wildblumenwiesen können unter anderem auch Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Heckenanpflanzungen zu einer Grünen Infrastruktur beitragen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „KompetenzGrün“-Projektes werden im Laufe der nächsten Jahre die Stadt Naumburg beraten – beispielsweise bezüglich des Umgangs mit den eingesäten Flächen sowie bei der weiteren Umsetzung von Wildblumenwiesen oder anderen Elementen sogenannter Grüner Infrastruktur.

Neben Naumburg arbeitet die Hochschule Anhalt mit Städten und Kommunen im Burgenlandkreis sowie im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zusammen, so auch mit Zeitz, der Gemeinde Elsteraue sowie der Stadt Köthen.