Unbekannte schlagen in der Nacht vom 13. zum 14. April 2024 in Naumburg die Scheibe des zum Cap-Markt des DRK gehörenden Automaten ein. Sie sind aber nicht die Einzigen, die Genussmittel stehlen. Der Kreisverband bittet nun um Hinweise.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - 1.000 Euro hat der DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra zu vergeben – allerdings nicht eben mal so, sondern als Belohnung für denjenigen, der die entscheidenden Hinweise gibt, dank derer die Polizei zweier ganz spezieller Diebe habhaft werden kann. Jenen, die Samstagnacht den mit Genussmitteln bestückten Teil des sogenannten Regiomat aufbrachen, an dem – weil im Außenbereich des im Februar eröffneten Cap-Marktes in der Taborer Straße in Naumburg aufgestellt – bislang rund um die Uhr auch Lebensmittel eingekauft werden konnten. Diesem rege genutzten Service setzten die Diebe nun ein jähes Ende, da das DRK den beschädigten zweitürigen Automaten aus dem Verkehr ziehen muss.