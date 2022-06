Im Burgenlandkreis ist noch jede dritte Lehrstelle frei

Naumburg/Zeitz - 312 offene Ausbildungsstellen gibt es nach Angaben der Agentur für Arbeit Weißenfels aktuell im Burgenlandkreis. „Damit ist fast jede dritte Stelle noch unbesetzt“, sagt Kathrin Keller, Teamleiterin U25 der Weißenfelser Agentur für Arbeit. Am 1. September beginnt in vielen Berufen das neue Lehrjahr. So auch in Schleinitz. „Wir bilden seit über 20 Jahren aus, haben drei offene Lehrstellen als Medientechnologe Druck zu vergeben“, sagt Jan Dippold, Einsatzplaner für Personal bei der Firma Bagel Roto-Offset GmbH in Schleinitz. Und wie es aussieht, wird es keinen Lehrling geben. Denn man hatte in diesem Jahr nur eine Bewerberin für die Druckerei gehabt, diese sei aber wieder abgesprungen. Also bleiben diese Stellen unbesetzt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<