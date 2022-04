„Ille“-Ringschluss: Kein Diskussionsbedarf

Naumburg - Die erste Emotion des Beobachters der Naumburger Gemeinderatssitzung am Mittwochabend war Empörung. Wie kann man als Rat nur so desinteressiert sein?, war der erste Gedanke. Da wurden gerade die Grundzüge des möglicherweise größten Bauvorhabens der Domstadt in den kommenden Jahren, des Vorzeigeprojekts bis zum Stadtjubiläum, vorgestellt - und dann heißt es vom Sitzungsleiter „Hat jemand dazu Fragen? .... Wie ich sehe, nein. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt.“