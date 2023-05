Industriedenkmal in Eckartsberga

Bad Bibra/jak - Die Holländerwindmühle auf dem Eckartsbergaer Sachsenberg könnte den sanierungsbedingten Dornröschenschlaf bald ausgeschlafen haben. Im Gespräch mit dem Heimatverein habe man verabredet, dieses Jahr einmal pro Monat das historische Bauwerk für Besichtigungen zu öffnen, berichtete Monika Ludwig, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne, während der jüngsten VG-Ratssitzung. Einen festen Termin, ab wann es losgehen soll, stünde indes noch nicht fest.

Für Führungen durch das Bauwerk würden Annett Stockmann und Gisela Jäger personell von Mitgliedern des Heimatvereins unterstützt. Für 2023 hat der Verein bereits Veranstaltungen an der Mühle geplant, die dann auch jeweils geöffnet werde. Diese Festivitäten wolle die VG in ihren Veranstaltungskalender mit aufnehmen und so mit bewerben.

Neben den Absprachen zu den Angeboten werde es noch einen gemeinsamen Arbeitseinsatz geben, um die bis jetzt noch eingelagerten Ausstellungsgegenstände zu sichten und mit diesen wieder die Mühle zu bestücken. „Das alles läuft auch mit der Unterstützung der Stadt Eckartsberga“, betonte Monika Ludwig.

1830 bis 1831 als Turmwindmühle vom Müllermeister Löffler und seinen sieben Söhnen erbaut, erfuhr sie nach mehreren Bränden im Jahre 1849 einen Umbau zur Holzsägemühle. Der Turm der Windmühle besteht aus einem Kalksteinmauerwerk. An der Sohle hat die Mühle einen Durchmesser von acht Meter.