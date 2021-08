Hoffnung auf Normalität

Der FC RSK Freyburg vor der Landesklasse-Saison 2021/22, in die er am morgigen Sonnabend mit einem Heimspiel gegen Wengelsdorf starten wird - hinten, v.l.: Marius Nauhardt, Jonas Weise, Sergio Adrian Schulz, Stefan Lehwald; Mitte, v.l.: Co-Trainer Steffen Giese, Alexandru Diaconescu, Kevin Wätzel, Felix Kaiser, Max Schirner, Constantin Kitzmann, Till Kirchhoff, Trainer Thomas Kirchhoff; vorn, v.l.: Chris Linge, Jonas Schmiedl, Christoph Madeja, Denis Hörnig, Marcel Rosenberg, Christian Lehwald. Es fehlen: Till Klippel, Nils Standke, Pierre Gottschalk, Ronny Hagge, Jens Diener und Co-Trainer Dieter Strozniak.

Naumburg - Die Hoffnung bei den Aktiven und den Fans ist groß, dass die an diesem Wochenende beginnende neue Fußballsaison in geordneteren Bahnen verlaufen wird als die letzten beiden. „Endlich mal wieder eine Serie spielen, die gewertet, im Idealfall sogar vollständig absolviert werden kann“, sagte Tobias Czäczine, der für den Spielbetrieb verantwortliche Vizepräsident des Kreisfachverbandes (KFV), unlängst. Es ist ein verständlicher Wunsch nach zwei wegen der Pandemie vorzeitig abgebrochenen Spielzeiten.

Um besser auf die jeweilige Corona-Lage reagieren zu können, spielen die Mannschaften auf Kreisebene in einem neuen Modus, über den die Vereine im Vorfeld selbst mit abstimmen konnten (wir berichteten). In der Kreisoberliga, der Kreisliga und der Kreisklasse entschied sich die Mehrheit für ein Modell mit Hin-, Rück- und Zusatzrunde. Durch kleine Staffelgrößen könnte man die Hinrunden planmäßig bis zum 23./24. Oktober abschließen und damit bereits eine erste Wertungsgrundlage schaffen.

Mit dem hiesigen Statistik-„Papst“ Klaus-Peter Krümmling blicken wir auf die erste Runde unseres beliebten Tippspiels, das pünktlich zum Saisonstart eine neue Auflage erlebt.

Landesliga:

SC Naumburg - 1. FC Merseburg II. Zuletzt konnten ja zwei Spielzeiten coronabedingt nur teilweise ausgetragen werden. Die Reserve des Oberligisten 1. FC Merseburg war übrigens der letzte Heimspielgegner der Naumburger vor dem Abbruch der Serie 2020/21; sie rang dem SCN-Team auf dessen Platz ein torloses Remis ab. Ohnehin waren die Schützlinge von Matthias Krause in jüngster Vergangenheit auswärts stärker als daheim; sie konnten keines ihrer vier Heimpartien der Vorsaison gewinnen. Nun wollen die morgigen Gastgeber auch vor eigenem Publikum öfter dreifach punkten - am besten gleich zum Auftakt, der ausnahmsweise auf dem Halleschen Anger (Anstoß ist 14 Uhr) über die Bühne gehen wird, weil der Platz im Stadion Saalestraße für das Vereinsfest in einer Woche geschont werden soll.

Klaus-Peter Krümmling tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

Landesklasse:

FC RSK Freyburg - Wacker Wengelsdorf. Während der ESV Herrengosserstedt bereits am heutigen Freitagabend bei der SG Spergau, einem der Topfavoriten auf den Gewinn der Meisterschaft in der neuen Staffel 9, antritt, haben die beiden Landesklasse-Teams von der Unstrut morgen ab 15 Uhr Heimrecht. Sie treffen dabei auf Kontrahenten, gegen die sie zumindest zu Hause meist nicht viel anbrennen ließen. So haben die Freyburger nur eines ihrer sechs Heimspiele nach der Wende gegen Wengelsdorf verloren (2:3 vor sechs Jahren, damals noch in der Kreisoberliga).

Klaus-Peter Krümmling tippt 3:2, Tageblatt/MZ tippt 2:1.

BSC 99 Laucha - SV Burgwerben. Die Glockenstädter haben gegen Burgwerben sogar überhaupt noch kein Heimspiel in Landesklasse oder Kreisoberliga verloren (bislang je zwei Siege und Unentschieden). Die Fans des BSC und natürlich dessen Team hoffen darauf, dass diese Serie ausgebaut wird.

Klaus-Peter Krümmling tippt 2:1, Tageblatt/MZ tippt 1:1.

Kreisoberliga:

Lossa/Rastenberg - SC Naumburg II. Daheim in der Domstadt kamen die Naumburger gegen die länderübergreifende Spielgemeinschaft bisher lediglich zu zwei mickrigen Remis (0:0/1:1). Doch bei der Eintracht/Union-Kombination setzte sich die SCN-Reserve zweimal glatt mit 3:0 durch. Gelingt den Gastgebern am Sonntag in Lossa der erste Sieg überhaupt gegen das Team von Patrick Hausmann?

Klaus-Peter Krümmling tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 2:2.

SV Mertendorf - FSV Grün-Gelb Osterfeld. Theoretisch bräuchten sich die SVM-Kicker am Sonntag keine Gedanken über den Ausgang dieser Partie zu machen. Viermal sind die Osterfelder zu diesem Wethautal-Derby nach Mertendorf gekommen, und jedes Mal reisten sie mit einer Niederlage im Gepäck wieder ab (0:2, 0:4, 2:3, 2:4). Ganz so einfach ist die Sache für die Gastgeber natürlich nicht. Aber deren Trainer Ralf Kobylka hat sicher nichts gegen eine Verlängerung dieser Erfolgsgeschichte gegen die Nachbarn.

Klaus-Peter Krümmling tippt 1:1, Tageblatt/MZ tippt 1:0.

TSV Tröglitz - Blau-Weiß Bad Kösen. Die Gesamtbilanz nach der Wende in Landesklasse und Kreisoberliga ist in diesem Duell zwar ausgeglichen, aber im Burgenland-Oberhaus liegen die Kurstädter im Vergleich klar vorn. Von bislang acht Matches gegen die Tröglitzer ging nur eines verloren (1:2 vor elf Jahren am heimischen Gradierwerk). Danach folgten fünf Siege und zwei Remis. Nicht nur in diesem Spiel sind die Bad Kösener nun favorisiert; sie haben die besten Aussichten auf den Titelgewinn (siehe auch ausführliche Kreisoberliga-Vorschau auf Seite 12 der heutigen Tageblatt/MZ-Ausgabe).

Klaus-Peter Krümmling tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 0:2.

SV Kretzschau - FC ZWK Nebra. Nach dem Aufstieg der SVK-Kicker zur Saison 2018/19 gastierten die Unstrutstädter bislang nur einmal in Kretzschau; diese Partie gewannen sie ebenso deutlich wie ihre beiden Heimspiele in den vergangenen „Corona-Serien“.

Klaus-Peter Krümmling tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt 1:3.

Kreisliga:

Bad Bibra/Saubach - ESV Herrengosserstedt II. Da die Reserve des ESV in den letzten vier Jahren nie über einen zweistelligen Tabellenplatz hinauskam, ist die gastgebende Fortuna/TV-Kombination, die in den fünf Jahren ihres Bestehens viermal im einstelligen Bereich landete, zumindest leichter Favorit.

Klaus-Peter Krümmling tippt 3:1, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 3:1.

Gleinaer SV - BW Bad Kösen II. Für diese Begegnung der mit nur acht - durchweg hiesigen - Teams besetzten Staffel 1 fällt eine Vorhersage besonders schwer.

Klaus-Peter Krümmling tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt 1:2.

Kreisklasse:

FSV Klosterhäseler - Baumersrodaer SV II. Nach fünf Saisons „Zweck-Ehe“ mit den Burgscheidungern startet die BSV-Reserve nun wieder als „Alleinunterhalter“. Zuletzt tat sie dies im Spieljahr 2015/16, als sie mit 14 Punkten Vorletzter im Feld der insgesamt 13 Mannschaften wurde. In der Gesamtbilanz der Vergleiche beider Teams hat Klosterhäseler klar die Nase vorn (zehn Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen aus FSV-Sicht).

Klaus-Peter Krümmling tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

Tippspiel: Modus und Preise

Das regionale Fußball-Tippspiel von Naumburger Tageblatt/MZ funktioniert nach dem bewährten Modus. Online - auf der Plattform Kicktipp - kann man die Ergebnisse von zehn Partien mit Beteiligung von Teams der Saale-Unstrut-Finne-Region vorhersagen. Für das korrekte Resultat gibt es drei Punkte, für die richtige Tordifferenz bei einem Sieg (zum Beispiel: Ergebnis 2:0, getippt 3:1) zwei Zähler sowie jeweils einen Punkt bei der richtigen Tendenz (Unentschieden mit einem anderen Ergebnis beziehungsweise richtiger Sieger mit einer anderen Tordifferenz). Bei Pokalspielen gilt: Gewertet wird das Ergebnis nach der regulären Spielzeit.

Der Wochensieger oder die Wochensiegerin erhält 50 Euro, spendiert von der BRU Security GmbH Naumburg. Bei Punktgleichheit entscheidet (unter Ausschluss des Rechtsweges) das Los. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Gesamteinzelwertung wird mit einem 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg belohnt. Sollte es am Ende der Hinrunde mehrere punktgleiche Tipper an der Spitze geben, entscheidet ein Stechen. Und das beste Team der Hinrunde erhält einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.

Anmeldung und Tippabgabe sind im Internet möglich unter: www.kicktipp.de/tageblatt