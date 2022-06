Himmelswegeläufer trotzen der Hitze

Zwei Freyburger gehen als Team „Einwandfrey“ an den Start.

Der Anstieg zum Ziel an der „Arche Nebra“ in Kleinwangen verlangt den Teilnehmern des Himmelswegelaufes noch einmal alles ab.

Kleinwangen - Mehr als 20 Kilometer in den Beinen - und das bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke! Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, weil sie diese besonderen Anstrengungen des Halbmarathons gemeinsam gemeistert haben, stehen Claudia Zopf und Patrick Cebulla mit einem breiten Lachen im Zielbereich am Besucherzentrum „Arche Nebra“. „Es war mein erster Himmelswegelauf, und ich bin begeistert von der Organisation und auch von der Hilfsbereitschaft und Anteilnahme der Menschen an der Strecke“, erzählt Claudia Zopf. Und ihr Lebensgefährte ergänzt: „Unterwegs kann man die Schönheiten unserer Region hautnah erleben. Das ist beim Rennsteiglauf, wo man fast nur im Wald ist, zum Beispiel ganz anders.“