SV Burgscheidungen feiert ein Wochenende lang sein Gründungsjubiläum

Der SV Burgscheidungen begeht mit einem Festwochenende sein Gründungsjubiläum. Am Freitagabend gastiert das HFC-Traditionsteam bei den neuformierten Alten Herren des SVB.

Freuen sich auf den Auftritt der HFC-Traditionsmannschaft jetzt am Freitag ab 18 Uhr im „Pappel-Stadion“ von Burgscheidungen: Daniel Grune (v.l.), Torsten Kecke, Paul Thieme und Thomas Kunth vom Altherrenteam des gastgebenden SVB.

Burgscheidungen - Okay, ein leibhaftiger Fußball-Erstbundesligist wie weiland 1996 Arminia Bielefeld kommt diesmal zwar nicht - dennoch dürfte Burgscheidungen am kommenden Freitagabend der Nabel der Fußball-Welt an Saale und Unstrut sein: Zum 30. Wiegenfest des SV Burgscheidungen und, rechnet man den Vorgängerverein Traktor Burgscheidungen mit ein, 75-jährigen Jubiläum organisierten Sporttreibens im Ort hat sich immerhin die Traditionsmannschaft des HFC angesagt.