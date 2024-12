Panzerknacker haben einen Postbank-Geldautomaten am Heinrich-von-Stephan-Platz in Naumburg gesprengt.

Durch Zufall von Streife bemerkt: Geldautomat der Postbank wurde in Naumburg gesprengt

Halle (Saale). - Eine Polizeistreife hat am frühen Dienstagmorgen am Heinrich-von-Stephan-Platz in Naumburg durch Zufall einen gesprengten Geldautomaten bemerkt, wie die Beamten auf Nachfrage mitteilten.

Demnach wurde die Sprengung des Postbank-Automaten in Naumburg gegen 2 Uhr bemerkt. Die Explosion könnte durch ein eingeleitetes Gas hervorgerufen worden sein, so die Polizei weiter. Mit Sicherheit könne dies bislang nicht geklärt werden. Nach der Automatensprengung seien Geldkassetten mit einem Betrag in bislang unbekannter Höhe geklaut worden.

Nach ersten Einschätzungen sei die Statik des Hauses aber nicht gefährdet.