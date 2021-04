Heinrich singt und Männer tanzen in Dessous

FLEMMINGEN. - Bedauerlicherweise hat die derzeit grassierende Grippewelle die Gästezahlen nach unten gehen lassen. Das tat aber der Stimmung im Saal keinen Abbruch. Es wurde nahezu frenetisch geklatscht und mitgesungen. Zugaben waren an der Tagesordnung. So für den Tanz der Funkengarde. Auch der Nachwuchs der IFK der in entsprechender tierischer Verkleidung nach der Musik des Musicals Madagaskar tanzte, musste nochmals aufs Parkett. Mit guter Choreographie glänzte zudem das Jugendballett der IFK, das sich nach beliebten Nummer-eins-Hits aus Gegenwart und Vergangenheit bewegte. Als Lady-Kracher präsentierte sich das ...

Eine Augenweide sind auch die Kostüme der verschiedenen Tanzgruppen, die in aufwendiger Heimarbeit gefertigt wurden. Seit September probten die Närrinnen und Narren der IFK, und ihr Eifer hat sich gelohnt. Nachdem er im letzten Jahr pausiert hat, eroberte der Star des regionalen Karnevalsgeschehen, Büttenredner Konrad Nelkenbecher, wieder die Bütt. Als Nachtwächter im Ein-Euro-Job nahm er die große Politik genauso wie das kommunale Geschehen auf die Schippe. Auch der Sänger Gunter Knauf hatte wieder seinen Auftritt und brachte Stimmung mit dem Regenwürmer-Lied. Auf dem Popsofa nahmen Katja Hollstein und Jürgen Vogel alias Sebastian Krumbiegel Platz und spielten eine Satire zum Schieflachen. Robert Kusch als Oliver Geißen und Sebastian Gaudig als Heino führten durch das närrische Programm. Nach einer Pause, in der die Raucher ihrer Passion frönen konnten - erstmals durfte während der Veranstaltung nicht geraucht werden - hatten die Männer ihren großen Ballettauftritt. In aufreizenden Damendessous eroberten sie im Nu das Publikum. Der singende Schäfer Heinrich durfte bei dieser Chartshow nicht fehlen. "Bauer sucht Frau" war einer der Knaller der närrischen Veranstaltung in Flemmingen.