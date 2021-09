Heimspiel mit 3-G-Regel und Kontaktbögen

Ohne Begrenzung der Zuschauerkapazität können die Burgenländer am Sonnabennd in Hohenmölsen das Drittliga-Heimspiel gegen den HSV Hannover angehen.

Hohenmölsen - Die Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen, zumindest für die Heimspiele in diesem Kalenderjahr das neue „Wohnzimmer“ der HCB-Männer (wir berichteten), erlebt am Sonnabend, 11. September, ihre Drittliga-Premiere. Ab 19.30 Uhr gastiert dort am zweiten Spieltag der neuen Saison der HSV Hannover bei den gastgebenden Burgenländern.

Das, was bei der Generalprobe mit Zuschauern vor drei Wochen zum Testspiel gegen Oranienburg schon sehr geklappt hat, soll nun mit strengen Auflagen auf den Punktspielbetrieb projiziert werden. Das heißt: Zugang zur Sporthalle erhalten morgen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete. Der HCB weist darauf hin, dass eine Kopie des Testnachweises mitgebracht werden müsse, die dann vom Verein einbehalten werde.

Jetzt mit Bewirtung

Die Kontaktnachverfolgung erfolgt digital mittels Luca-App oder manuell mit einem Datenblatt. Damit es am Einlass nicht zu Staus kommt, kann man das Formular auch vorher schon zu Hause ausfüllen; der HCB will es auf seiner Homepage zum Ausdrucken bereitstellen. In der Halle herrscht keine generelle Maskenpflicht; das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird vom HCB jedoch empfohlen. Im Gegensatz zum Testspiel gegen Oranienburg wird der HCB eine gastronomische Versorgung anbieten. Vor der Halle wird gegrillt, und an der Bar mit Blick aufs Spielfeld werden Getränke ausgeschenkt.

Künftig Shuttleservice?

„Zudem wollen wir Befragungszettel auslegen, um den Bedarf eines Shuttleservices zwischen Naumburg und Hohenmölsen auszuloten“, berichtet Clubpräsident Uwe Gering. Bei entsprechend guter Resonanz könnte dann zu den kommenden Heimspielen ein Bustransfer mit Abfahrt auf der Vogelwiese in Naumburg und eventuell mit Zwischenstopp am Anger in Prittitz angeboten werden. „Es muss sich natürlich rechnen, darf keine Unsummen kosten“, so Gering.

Beide Kontrahenten der Partie am Sonnabend haben ihre Auftaktspiele in der Staffel C der 3. Liga am vergangenen Sonnabend übrigens mit 27:24 gewonnen: die HCB-Männer bei Aufsteiger SV Plauen-Oberlosa und der HSV Hannover in heimischer Halle gegen den Stadtrivalen aus Burgwedel. Und beide Siegerteams hatten zur Pause mit 13:12 vorn gelegen.

Zwei Talentesichtungen

Der HC Burgenland ist indes weiterhin auf der Suche nach Handball-Talenten. Deshalb führt der Verein zwei weitere Sichtungen durch: an diesem Sonnabend von 10 bis 12 Uhr in der Sporthalle in Plotha und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr in der Sporthalle Auenblick (ehemals Gagarinschule) in Naumburg.