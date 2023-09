HCB-Männer machen auf dem Weg nach Stralsund einen Zwischenstopp am See

Die Burgenländer, hier Kapitän Kenny Dober, spielen an diesem Samstagabend in Stralsund.

Naumburg - So schön der Aufstieg in die 3. Liga für die Handballmänner des HC Burgenland auch war - die höhere Spielklasse bringt auch die eine oder andere Unannehmlichkeit mit sich. Viel längere Fahrten zu Auswärtsspielen zum Beispiel.

Die erste Mammuttour der neuen Saison, die zweitlängste, hat die Mannschaft um Kapitän Kenny Dober bereits hinter sich. Am vergangenen Samstag ging es die mehr als 500 Kilometer zu Tabellenführer TSV Altenholz, der in der Nähe von Kiel beheimatet ist. Doch wie plant man eine solche Tour, dass sie für die Aktiven möglichst stressfrei wird? Beim HCB kümmert sich Teamchef Matthias Lisker um alles Organisatorische. „Da die Spiele immer abends sind, macht es keinen Sinn, die Nacht vorher dort vor Ort zu verbringen. Und nach dem Spiel will man so schnell wie möglich nach Hause. Von Altenholz zurück sind wir - weil in der Nacht die Autobahnen frei waren - nur viereinhalb Stunden gefahren“, berichtet Lisker.

Matthias Lisker, ist Teamchef der der Drittliga-Handballer des HCB. (Foto: Archiv/Löffler)

Bleibt die Frage, wie die unmittelbare Wettkampfvorbereitung in solchen Fällen organisiert wird. „An solchen Tagen fahren wir früh los, und dann machen wir unterwegs eine mehrstündige Pause“, erklärt Matthias Lisker, der im Vorstand seines Clubs die Funktion „Leiter Spielbetrieb“ bekleidet. Am vergangenen Samstag machten die Burgenländer zwischen Soltau und Hamburg in der Lüneburger Heide Station, um sich zu stärken, auszuruhen und noch mal explizit auf das bevorstehende Punktspiel einzustimmen, das dann schließlich trotz einer ordentlichen Leistung mit 30:33 verloren ging (Tageblatt/ MZ berichtete).

Längere „Plau-Pause“

Nun steht den HCB-Männern die nächste Reise an die Küste bevor. An diesem Samstag gastieren sie ab 19.30 Uhr beim Stralsunder HV. „Wir werden es ähnlich machen wie bei der Tour nach Schleswig-Holstein“, sagt Teamchef Lisker. Soll heißen: zeitige Abfahrt mit zwei Kleinbussen und zwei Caddys, dann unterwegs eine lange Pause. „Dieses Mal werden wir im Ferienpark am Plauer See halten. Dort wird man für uns in einem separaten Raum ein Mittagsbüfett sowie eine Leinwand mit Beamer vorbereiten. Da werden wir mithilfe von Videos den Gegner studieren. Und anschließend können sich die Spieler noch die Beine vertreten“, blickt Matthias Lisker auf das Programm.

Nach dann noch verbleibenden etwa anderthalb Stunden Fahrt sollten die Burgenländer einigermaßen fit in Stralsund ankommen. Beim gastgebenden Tabellenvorletzten (siehe auch „Termine“) rechnet sich der Aufsteiger schon etwas aus. „Es wird nach zuletzt zwei Niederlagen endlich wieder Zeit, Punkte einzufahren“, sagt der Teamverantwortliche, der bei den Auswärtstouren selbst einen der Kleinbusse lenkt. Hatten die Burgenländer bei der 25:30-Heimniederlage gegen die SG Hamburg-Nord vor zwei Wochen in der Weißenfelser Stadthalle noch enttäuscht, konnten sie in Altenholz eine Leistungssteigerung nachweisen.

Gliese arbeitet an Comeback

Der erhoffte Ertrag blieb allerdings aus, weil seine Schützlinge noch immer zu viele Fehler gemacht hatten, wie Trainer Svajunas Kairis befand. Diese Quote zu senken, sei das Ziel, so der Litauer: „Dann können wir aus Stralsund sicher etwas mitnehmen.“

Hoffnung keimt in den Reihen des HCB auf, weil Lennart Gliese mittlerweile ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Der Linkshänder, Zugang vom Dessau-Roßlauer HV, konnte wegen einer aus seiner Zeit in der 2. Bundesliga mitgebrachten Knieverletzung noch kein Pflichtspiel für seinen neuen Verein bestreiten. Ein Einsatz an diesem Wochenende komme noch zu früh, bestätigte auch Club-Präsident Uwe Gering. Vielleicht feiert Gliese ja am 7. Oktober in Weißenfels gegen den TSV Anderten sein Debüt. Angepfiffen wird diese Partie um 19 Uhr in der Stadthalle. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bei unserer Zeitung.

Die Tickets zum reduzierten Preis von neun Euro können in der Tageblatt/MZ-Geschäftsstelle in Naumburg, Salzstraße 8, erworben werden.