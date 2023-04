Glauchau/Plotha - Auf dem Weg, die direkte Rückkehr in die 3. Liga zu schaffen, gab es für die Handballmänner von Oberliga-Spitzenreiter HC Burgenland am Samstag das bereits vierte Unentschieden in dieser Saison. Mehr hat bisher noch keine Mannschaft, ebenso viele indes Concordia Delitzsch und der HSV Bad Blankenburg. Als „Remiskönige“ also zum Meistertitel? Das 28:28 beim Tabellensechsten HC Glauchau/Meerane wirft die Burgenländer nicht um; sie liegen weiter sechs Punkte vor den ärgsten Verfolgern, doch es war mehr drin für sein Team in der Glauchauer Sachsenlandhalle, meinte HCB-Trainer Svajunas Kairis.

„Wenn Du aus sechs Metern die klarsten Chancen nicht verwertest, kommt am Ende solch ein Ergebnis heraus“, so der Litauer. Dass Keeper Ludek Kylisek vom Gastgeber auf 18 Paraden gekommen sei in dieser Partie, spreche für sich. „Treffen wir besser, gewinnen wir auch“, bringt es Kairis auf den Punkt. In der ersten Halbzeit lag Glauchau/Meerane phasenweise mit fünf Toren vorn, und nach 41 Minuten (22:17) hatten die Sachsen noch immer diese Führung im Rücken. Doch der HCB - nun mit dem zuletzt verletzten Kapitän Kenny Dober, der zuvor schon den beim Strafwurf unglücklichen Marc Esche als Siebenmeterschütze abgelöst hatte, auf der ungewohnten Position im rechten Rückraum - wendete das Blatt. Beim Stand von 24:26, nachdem Dober seinen dritten Strafwurf versenkt hatte, schien der Auswärtssieg möglich. Doch die Einheimischen drehten die Partie ein weiteres Mal, und am Ende gab es nach Esches siebtem Treffer wenigsten noch den einen Zähler für die Gäste.

„Am Dienstag und Mittwoch werden wir noch mal trainieren, ehe wir in einen kurzen Osterurlaub gehen. Ich möchte aber, dass wir die Konzentration hochhalten und in den beiden folgenden Heimspielen gegen Jena und Zwickau das Fundament für den Platz an der Sonne legen“, gab Svajunas Kairis die Devise vor.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: HC Glauchau/Meerane - HC Burgenland 28:28 (14:13). HCB spielte mit: Marian Voigt, Marius Göbner; Stefan Remke 2, Kenny Dober 3/3, Laurenz Kröber, Niklas Seifert, Tim Bielzer 5, Florian Pfeiffer, Mirco Fritzsche, Kevin Szep-Kis 3, Richard Vogel, Tom Hanner 1, Marcel Popa 3, Marc Esche 7/2, Janko Pesic 4 - Siebenmeter: Glauchau 5/3, HCB 7/5; Zeitstrafen: Glauchau 4, HCB 3.

Nichts für schwache Nerven war am Sonntag auch das Heimspiel der zweiten Männermannschaft des HCB in der Sachsen-Anhalt-Liga gegen den Tabellensechsten HSV Magdeburg. Die Zuschauer in Plotha sahen ein extrem enges Match; im gesamten Verlauf konnte keine Mannschaft mehr als zwei Tore enteilen. Der fast 50-jährige, erstligaerfahrene Michael Jahns im Trikot des HSV machte den Einheimischen mächtig zu schaffen. Doch mit großem Kampfgeist, wichtigen Toren von Stephan Meyer bei dessen Comeback in der Zweiten sowie einer starken Leistung von Marcus Födisch in der Schlussphase im zentralen Rückraum verdiente sich die HCB-Reserve den knappen 30:29-Erfolg. Nachdem Laurenz Kröber den 30. Treffer für die Gastgeber erzielt und die Elbestädter mit dem letzten Wurf nur den Außenpfosten getroffen hatten, waren zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt eingefahren. Damit machten die Burgenländer vor den vier noch ausstehenden Saisonspielen einen Sprung auf Platz zehn.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: HC Burgenland II - HSV Magdeburg 30:29 (11:12). HCB II spielte mit: Marius Göbner, Jakob Aumann, Matthias Manz; Marcus Deibicht, Laurenz Kröber 4, Marcus Födisch, Stephan Meyer 8, Eric Emmerich, Tim Kurrat 2, Lucas Haucke 2, Stephan Fichtner 5/1, Paul Zänker 4/1, Martin Tillmann, Tim Krenz 5 - Siebenmeter: HCB II 3/2, Magdeburg 2/1; Zeitstrafen: HCB II 1, Magdeburg 2.