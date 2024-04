Handball im Burgenlandkreis HCB-Frauen sind Mitteldeutscher Meister, aber Jubel unter Vorbehalt

Nach Sieg in Chemnitz warten Burgenländerinnen auf Entscheidung des Sportgerichts. Vertrag verlängert, Füchse geschlagen, Klasse so gut wie gehalten: Trainer Fabian Kunze bleibt mit den HCB-Männern wohl in der 3. Handball-Liga.