Oberliga-Frauen des HCB können am Sonntag Meister werden, weil Spitzenreiter Leipzig am Donnerstag verloren hat. Burgenland-Männer empfangen in der 3. Liga die Füchse-Zweite.

Joanna Rode, die am vergangenen Wochenende bei der 27:28-Heimniederlage gegen Dessau-Roßlau fünf Tore erzielte, kann mit dem HCB am späten Sonntagnachmittag Mitteldeutscher Meister werden. Dazu müssen die Burgenländerinnen aber in Chemnitz gewinnen.

Plotha/Hohenmölsen. - Eine etwas überraschende Schützenhilfe aus Halle-Neustadt haben am Donnerstagabend die Oberliga-Handballerinnen des HCB erhalten. Die gastgebende Union-Reserve bezwang in einem Nachholspiel Spitzenreiter HC Leipzig II mit 38:35. Dadurch sind die Burgenländerinnen jetzt wieder punktgleich mit dem Primus aus der Messestadt, und mit einem Sieg am Sonntag beim HV Chemnitz – Anwurf ist um 16 Uhr in der Sachsenhalle – könnten sie doch noch Mitteldeutscher Meister werden. Bei Punktgleichheit zählt am Saisonende nämlich der direkte Vergleich, und diesen haben die HCB-Frauen für sich entschieden. Leipzig II hat im Parallelspiel den Ranglistenzehnten Aufbau Altenburg zu Gast und ist in dieser Partie klarer Favorit.