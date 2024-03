In Thalwinkel haben zwei junge Menschen ein in höchstem Maße energieeffizientes und damit klimafreundliches Eigenheim errichtet – und die Idee, das auch öffentlich zu machen.

Thalwinkel. - Zur Mittagszeit am Donnerstag hat sich die Sonne verabschiedet, in Thalwinkel bläst der Wind kalt und kräftig. Und in der Mühlgasse muss ein kleiner Stoff-Pavillon immer wieder festgehalten werden, damit er sich nicht verselbstständigt. Auf den Tischen darunter stehen Häppchen und Kuchen. Großer Bahnhof in der kleinen Gasse, viele Autos bis hinüber zur alten Mühle.