Ein in Thüringen gestohlenes Wohnmobil konnte in Eckartsberga von Polizeikräften sichergestellt werden. Auch die Kennzeichen waren zuvor entwendet worden.

Eckartsberga/cm - Am Dienstagabend konnten Polizeikräfte auf einem Parkplatz an der Buttstädter Straße in Eckartsberga ein in Fahndung stehendes Wohnmobil auffinden. Dieses war zuvor in Thüringen gestohlen worden, teilte eine Polizeisprecher am Mittwoch mit.

Nach den am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen wurde ebenfalls aufgrund eines vorangegangenen Diebstahls gefahndet. Mithilfe eines Abschleppdienstes wurde das Gefährt zunächst zur Eigentumssicherung sichergestellt. Nach der Spurensicherung können sowohl Wohnmobil als auch Kennzeichentafeln an ihre rechtmäßigen Besitzer übergeben werden, so der Sprecher weiter.