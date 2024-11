Der Benefizabend „Früher war mehr Lametta“ am Samstagabend im Naumburger Ratskeller kommt der Schweitzer-Sekundarschule zugute. Im Februar gastiert die preisgekrönte Band „Banda Communale“ für Workshop.

Gemeinschaft durch Musik - Wie Benefizkonzert in Naumburg Workshop in die Schweitzer-Schule holt

Naumburg - Wenn am Samstagabend im Kleinen Saal des Naumburger Ratskellers Musiker und Bands verschiedenster Genres aus der Region aufspielen, denkt Jörn Galdirs vielleicht schon an den 3. Februar. Der stellvertretende Leiter der Naumburger Schweitzer-Sekundarschule wird am ersten Tag nach den Winterferien musikalische Gäste für ein besonderes Projekt begrüßen: die Brass-Band „Banda Communale“.