Claudia Streipert, hier in einem ihrer Schauräume, lebt ihren Traum als Innenausstatterin. Als solche arbeitet sie mit Ehemann Frank, der als Bauingenieur Eigenheime plant und baut, Hand in Hand.

Stößen - Fahren andere in den Urlaub, lassen sie die Arbeit weit hinter sich. Nicht so Claudia Streipert. Ihr Beruf ist ihre Leidenschaft und so kribbelt es ihr gelegentlich in den Fingern, würde sie manches Ferienhaus gern umräumen.