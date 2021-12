Gefahr für andere: In Nebra hebt Mann Gullydeckel heraus

Offene Schächte können zu einer Gefahr werden. In Nebra hat ein Mann einen Gullydeckel herausgehoben und ist danach geflüchtet.

Nebra - Die Polizei sucht nach einen Mann, der am Freitagabend in der Wetzendorfer Straße in Nebra einen Gullydeckel herausgehoben hat und zum Friedhof geflüchtet war. Das Geschehen wurde laut Polizei gegen 18.35 Uhr gemeldet.

Der Unbekannte ist dünn, rund 185 Zentimeter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Mütze mit der Aufschrift „Cannabis“, schwarze Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon: 03443/28 22 93. (cm)