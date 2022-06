Ganz im Zeichen der Sole: Bad Kösen feiert vom 10. bis 12. Juni Brunnenfest

Bad Kösen - Bad Kösen feiert wieder das Brunnenfest in Erinnerung an die Erschließung der Solequellen 1730, diesmal vom 10. bis 12. Juni. Und: Die inzwischen 203. Auflage hält eine nicht unwesentliche Neuerung parat: Erstmals wird am Anschluss an den traditionellen Schöpfakt am Samstagnachmittag die Bad Kösener Weinprinzessin gekürt. Bislang erfolgte die feierliche Prozedur immer zum Herbstweinfest des Landesweingutes Kloster Pforta in den Saalhäusern. Die neue Weinprinzessin wird die Nachfolge der amtierenden, Maria Scheffel, antreten.

Ansonsten hält das Brunnenfest die bekannten wie beliebten Programmpunkte parat - maßgeblich auf dem Festplatz, der sich auch dieses Jahr am Gradierwerk befindet (siehe auch „Das ganze Programm...“). Eröffnet wird das Fest am Freitag, 10. Juni, um 20.30 Uhr durch den Kösener Karnevalsverein (KKV) an der Konzertmuschel am Gradierwerk. Höhepunkte sind am Samstag wiederum der traditionelle Schöpfakt um 14 Uhr mit oben genannter Weinprinzessinnen-Krönung und der große historische Festumzug am Sonntag, ebenfalls 14 Uhr, der von der Gerstenbergkpromenade durch die Altstadt bis hinauf zum Festplatz am Gradierwerk führt. Außerdem gibt es ein buntes Programm für alle Altersklassen. So das große Kinderfest, den Flohmarkt, den musikalischen Frühschoppen sowie Livemusik im Festzelt. Freuen können sich Besucher auf das Höhenfeuerwerk am Samstagabend um 22.30 Uhr. Gefeiert wird am Freitag von 19 bis 24 Uhr, am Samstag von 13 bis 24 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Stadtverwaltung Naumburg teilt mit, dass wegen des Festumzuges am Sonntag die Ortsdurchfahrt der B 87 (Eckartsbergaer und Naumburger Straße) gesperrt werden muss. Passieren soll das zwischen 13 und 16 Uhr auf dem Abschnitt zwischen Ilskeweg und Hermann-Lielje-Ring. Eine Umleitung wird nicht ausgewiesen, so die Stadt. Sie empfiehlt eine weiträumige Umfahrung.