Fußball-Tippspiel: Marcel Lehner holt sich den Fernseher

Am Ende ist es noch mal richtig eng geworden für Marcel Lehner. Der 29-jährige Naumburger, der seit Wochen die Gesamtwertung des regionalen Fußball-Tippspiels unserer Zeitung anführt, kam beim Saisonfinale auf lediglich fünf Punkte. Die direkt hinter ihm liegenden Konkurrenten konnten diesen Ausrutscher nicht nutzen, so dass sich Lehner nun auf den Hauptpreis, den von Euronics XXL spendierten Flachbildfernseher, freuen ...

Haben Sie’s gespürt? Oder besser gerochen? Der vergangene Sonnabend war nämlich nicht nur der Siebenschläfer, dem richtungsweisende Aussagen zum Wetter nachgesagt werden. Nein, es war tatsächlich auch Weltdufttag. Nun ja, den Tag gibt’s ja auch noch nicht so lange. Erst 2013 ist einer auf die geniale Idee gekommen, dass neben Geburtstag, Tag des Hundes oder Tag der Lederhose ein Weltdufttag unbedingt in unseren Jahreskalender gehört. Na ja, wenn ich so zurückdenke, hatte der Sonnabend rein geruchstechnisch allerdings nicht allzu Aufregendes zu bieten. Es roch halt nach Regen und Sommer. Den einen oder anderen konnte ich auch an diesem Tag nicht riechen. Und aus der Mülltonne roch’s nicht besser als an normalen Tagen.

Sei’s drum. Dass nun auch den Wohltaten für unsere Nase ein besonderer Tag im Jahreskreis gewidmet wird, finde ich allemal dufte.