Die Stadt Naumburg will die Säle samt Aufgängen im Rathaus erneuern. Erste Fördermittel gab es schon. Was im Detail geplant ist.

Naumburg - Das aus dem 15. Jahrhundert stammende Naumburger Rathaus wurde vom großen Stadtbrand 1517 nicht verschont, bis zum Jahr 1528 aber wiedererrichtet. Und was fällt da dem aufmerksamen Leser auf? Richtig: In fünf Jahren ist großes Jubiläum.

Ob die Säle des Rathauses samt den Aufgängen dahin bis 2028 in einem neuen Glanz erstrahlen, ist ungewiss. Immerhin hat die Stadtverwaltung als Eigentümerin nun aber Fördermittel für erste Planungsleistungen erhalten. Ein entsprechender Antrag im Programm „Förderung von Lebendigen Zentren“ im Rahmen der Städtebauförderung war erfolgreich. Argumentiert wurde dabei auch mit der momentan noch fehlenden Barrierefreiheit der Ratskellersäle.

Der Einbau eines Aufzuges würde es Rollstuhlfahrern massiv erleichtern, eigentlich es sogar erst möglich machen, an Ratssitzungen und damit am kommunalpolitischen Leben teilzunehmen. In den Sälen, Nebenräumen und im Eingangsbereich vom Schuhhof kommend ist des Weiteren vorgesehen: der Austausch der veralteten Elektroinstallation, die Beseitigung von Akustikproblemen, die Anpassung an brandschutztechnische Anforderungen von Fluchtwegen, Türen und Wänden. Dazu sei auch eine Neuordnung der Räumlichkeiten erforderlich, wird durch die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.

„Für die gesamte Maßnahme wird derzeit von Schätzkosten in Höhe von 3,8 Millionen Euro inklusive Baunebenkosten ausgegangen“, heißt es weiter. Erst wenn die genaueren Planungen vorliegen, das Kostenvolumen konkreter beziffert und Fördergeld für die Umsetzung organisiert worden ist, wird man wohl genauer sagen können, wann ein möglicher Baustart erfolgt.