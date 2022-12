Für Live-Konzert mit Stargast wird in Vollmann-Villa Piano präpariert

In Lossa gibt es an drei Wochenenden nicht nur Live-Konzerte mit Hochkarätern, sondern auch einen Markt mit Handgemachtem an der Vollmann-Villa.

Lossa - Vorgestern empfing Anne Martin eigens noch einmal jenen Klavierstimmer zu Besuch bei sich, der zuvor das Innenleben des in ihrem Wohnzimmer stehenden Konzertpianos, Baujahr 1908, aus der altehrwürdigen Erfurter Klaviermanufaktur Ludwig Wetterhahn runderneuert hatte. Auch dies zählte zu den Vorbereitungen, die die Hausherrin der Villa Vollmann in Lossa gerade trifft. Beginnend heute wird Anne Marin an den drei kommenden Wochenenden im Garten der berühmten Baumeister-Villa einen Adventsmarkt veranstalten - freitags bis sonntags jeweils von 15 Uhr bis open end. Jeweils am Sonnabend, also am 3., 10. sowie am 17. Dezember, steigen um 17 Uhr im intimen Rahmen von Anne Martins Wohnzimmer zudem drei exklusive Salonkonzerte.