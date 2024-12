Besondere Trauung an berühmtem Ort Für heiratswillige Liebespaare: „Ja-Wort“ in der Naumburger Straßenbahn

Heiraten in der Naumburger „Ille“? Ab dem kommenden Jahr sollen standesamtliche Eheschließung in den historischen Triebwagen möglich sein. Welche Paare man damit besonders ansprechen will.