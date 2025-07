Eulau/nh. - Julia (9) aus Goseck hat bei ihrem Opa Volker Püschel und dessen Partnerin Elke in der Eulauer Ulenaue eine aufregende Rettungsgeschichte erlebt. Begonnen hatte sie am Dienstag am frühren Morgen. Volker Püschel ging gerade mit dem Hund die erste Runde, als er in Höhe der Eisenbahn-Saale-Brücke bei Eulau weiße Federn sah. Mittendrin eine weiße Taube, augenscheinlich am Flügel verletzt. Vermutlich war sie den Fängen eines Greifvogels entkommen.

Durchatmen in der Waschbärenfalle

„Erst wurde der Hund nach Hause gebracht, dann gemeinsam mit Elke die Taube eingefangen. Die hatte sich ins Gebüsch geflüchtet, war aber in Schockstarre verfallen und deshalb leicht aufzunehmen“, erzählt Püschel. In einer Waschbärenfalle fand die Taube in der Ulenaue ein Plätzchen zum Durchatmen. Nachdem sie sich vom Stress erholt hatte, nahm sie das von der Neunjährigen bereitgestellte Futter in Form von Haferflocken, Sonnenblumenkernen und auch Wasser an.

Wer eine weiße Zuchttaube mit dieser Kennung vermisst, kann sich bei Volker Püschel in der Eulauer Ulenaue melden. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Besitzer kann sich in Eulau melden

Schnell wurde sie zutraulich. Wohl nicht zuletzt, weil sie mit einem Ring gekennzeichnet ist, der auf einen Züchter hinweist. Mehrmals in der Stunde hat Julia nach dem Rechten gesehen. Aber auch sie weiß, dass die Taube zu ihrem Besitzer zurück soll, der sie sicher schon vermisst. Daher hat Opa Volker Püschel entschieden, den Fund öffentlich zu machen. Der Besitzer der Taube kann sich bei ihm in der Eulauer Ulenaue melden.