Frosch am Tisch mit Wisch

Naumburg - Was denn nun ihr allerliebstes Spiel sei? „Na das, bei dem man mit so einem Wischen der Hand diese knallgrünen Frösche fangen muss“, erklärt Hannelore Zenner fröhlich. Die für ihre 93 Jahre staunenswert agile Dame, die seit gut anderthalb Jahren im August-Reinstein-Haus des Naumburger Awo-Seniorenzentrums lebt, ist total begeistert von dem neuen Gerät, das vor wenigen Wochen in der Pflegeeinrichtung Einzug gehalten hat.

Soeben hat sie sich mit der 80-jährigen Annemarie Krompholz, die nach einem komplizierten Beinbruch aktuell zu den Gästen in der Kurzzeitpflege gehört, einen Wettbewerb in dem erwähnten Computerspiel „Frösche fangen“ geliefert, bei dem es stellenweise richtig hoch herging. „Ich habe einst als Kindergärtnerin gearbeitet - und bleibe daher wohl für immer auch so ein bisschen Kind“, erklärt Zenner ihren an allerlei launigen Zwischenrufen abzulesenden Ehrgeiz.

Und auch wenn sie und Mitstreiterin Annemarie Krompholz gemeinsam mit Pflegerin Manuela Busch nun noch eine Runde „Mensch ärgere Dich nicht“ dranhängen - dazu wird das Touch-Display einfach von der Vertikalen in die Horizontale geklappt -, bleibt festzuhalten: Der „Care Table“ (übersetzt also: Pflege-Tisch), wie der überdimensionale Tablet-Computer neudeutsch genannt wird, dient nur Spiel, Spaß und Unterhaltung, sondern den pflegebedürftigen Bewohnern auch der Wissensvermittlung sowie für Gedächtnis-, Konzentrations- und Koordinationsübungen.

Die 80-jährige Annemarie Krompholz, Pflegerin Mauela Busch sowie die 93-jährige Hannelore Zenner (v.l.) spielen eine digitale Partie ?Mensch ärgere Dich nicht?. (Foto: Andreas Löffler)

Nicht ohne Grund werde das innovative Gerät offiziell ja unter der Bezeichnung „Digitaler Spiel- und Wissenstisch“ geführt, erläutert Einrichtungsleiter Bernd Bretschneider. Bei den Bewohnern des August-Reinstein-Hauses sei freilich schlicht und liebevoll nur vom „Ding“ die Rede.

„Mit dem Care Table können die Senioren an die modernen digitalen Medien herangeführt und spielerisch mit diesen vertraut gemacht werden. Da der Tisch leicht und einfach zu transportieren ist, kann er in jedes Zimmer mitgenommen werden und ist so auch sehr gut für Bewohner geeignet, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes Zimmer oder Bett nicht verlassen können“, würdigt er.

Aus Eigenmitteln - der Anschaffungspreis liegt dem Vernehmen nach zwischen 7.000 und 8.000 Euro - hat der Landesverband Sachsen-Anhalt der Arbeiterwohlfahrt (Awo) für alle seine Einrichtungen einen solchen Tisch angeschafft, zur Freude der dort Wohnenden. Auch Chefin Claudia Großer vom Awo-Seniorenzentrum in der Naumburger Friedensstraße bestätigt: „Das Interesse an dem ,neumodischen Kram’ wuchs schnell, als die ersten Möglichkeiten erkundet wurden.“ Das Surfen im Netz, Anschauen von Web-Clips und nicht zuletzt die gemeinsame Zeitungsschau stehen auf der Beliebtheitsskala ganz oben - wie auch Memory, Städtequiz und die „Zeitreise“ mit zugehörigen Videosequenzen.