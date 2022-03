Freyburg rechnet mit Weinfrühling am 1. Mai

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll am 1. Mai der Weinfrühling wieder in Freyburg stattfinden.

Freyburg - Die Stadt Freyburg bereitet sich nach zweijähriger Corona-Pause auf den ersten Höhepunkt des Jahres vor. „Es wird wieder den Weinfrühling geben“, blickt Bürgermeister Udo Mänicke im Gespräch mit unserer Zeitung voraus.

Die Veranstaltung findet traditionell am 1. Mai entlang der Ehrau- und der Schweigenberge statt und reichte in der Vergangenheit bis nach Zscheiplitz und Weischütz. Nach aktuellem Stand haben sich für die diesjährige Auflage bisher rund 40 Teilnehmer angemeldet. Laut Mänicke fand schon eine erste Vorab-Beratung statt, an der Vertreter von Polizei, DRK und dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Unstruttal teilgenommen haben. Neben Sicherheitsfragen wurde dabei auch das Thema Parkmöglichkeiten besprochen. Zudem soll das Naumburger Sicherheitsunternehmen BRU beauftragt werden.

Veranstalter des Freyburger Weinfrühlings ist der Fremdenverkehrsverein der Weinstadt. Jährlich zieht er damit mehrere Tausend Besucher an die Unstrut. Die Aktion gilt als Abschluss der Jungweinwochen an Saale und Unstrut. Über die Angebote wolle man verstärkt online informieren und werben, so das Freyburger Stadtoberhaupt weiter.

Zuletzt fand der Weinfrühling 2019 unter dem bewährten Motto „Junger Wein in alten Mauern“ auf einer Strecke von rund sechs Kilometern statt. Beteiligt hatten sich daran rund 60 Winzer, Gastronomen und Vereine.