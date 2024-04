Fußball im Burgenlandkreis Freier Eintritt zum SCN-Spiel, Regionalderby in Herrengosserstedt

Landesligist Naumburg hat am Samstag zum letzten Mal in dieser Saison Heimrecht. Ein Urgestein des abstiegsbedrohten ESV Herrengosserstedt ist in dieser Woche unser Tipp-Experte.