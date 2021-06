Finale live im Internet

Naumburg/Burgscheidungen - Da haben die Ansetzer um Robert Jesswein ganze Arbeit geleistet: Am letzten Doppelspieltag der Ligabetrieb-Premiere von Saale-Unstrut-E-Football kommt es in der Platinum-Staffel zu einem spannenden Showdown um den Gesamtsieg. Der momentan führende Sebastian Frank vom 1. FC Zeitz trifft auf den aktuell drittplatzierten Oliver Böhme, der in diesem Fifa-21-Wettbewerb die Farben der SG Blau-Weiß Bad Kösen vertritt.

Direktes Duell um Platz eins

Weil der auf Rang zwei liegende Nico Göttner zum Abschluss spielfrei ist und nicht mehr punkten kann, haben nur noch Frank und Böhme Chancen auf den Staffelsieg. Die Ausgangslage ist klar: Der Zeitzer kann seinen knappen Vorsprung von einem Punkt mit zwei Unentschieden oder mindestens einem Sieg behaupten. Der Bad Kösener muss aus den beiden Duellen - absolviert werden Hin- und Rückspiel immer nacheinander - mindestens vier Zähler holen, um noch an die Spitze zu springen. Das Finale zwischen Sebastian Frank und Oliver Böhme wird am Sonntag ab 20 Uhr ausgetragen und im Internet live auf dem Twitch-Kanal „rakete1989“ gestreamt. „Vielleicht wollen es sich ja einige Interessierte anschauen. Die Konstellation ist jedenfalls super“, meint Robert Jesswein, Vorstandsmitglied des FC RSK Freyburg, der das Online-Turnier zusammen mit Ulrich Baumann (SV Mertendorf) initiiert hat.

Ich bekomme nicht mehr so viele Gegentore und treffe nun selbst öfter. Daniel Grune

Nach der letzten Doppelrunde soll es dann zügig an die Auswertung, die Preisvergabe und auch schon um die Planung der kommenden Saison gehen, verspricht Jesswein. Unter anderem müsse die Aufstiegsfrage geklärt werden, denn in der neuen Serie soll nach dem Vorbild des „richtigen“ Fußballs in einer Klassenstruktur mit der Kreisoberliga (oder einer ähnlichen Bezeichnung) an der Spitze gespielt werden. Auch der Wechsel zu einem wöchentlichen Rhythmus für die Austragung der Doppelspieltage sei ein Thema. Bislang wurde in zwei aufeinanderfolgenden Zeitfenstern (Sonntag bis Mittwoch und Donnerstag bis Sonnabend) gespielt. Dabei ist es jedoch immer wieder zu Terminproblemen gekommen. „Wir wollen da ein bisschen Druck vom Kessel nehmen“, so Jesswein.

Tipps von Gegnern beherzigt

Egal wie, egal wann - Daniel Grune wird auch in der zweiten Saison von Saale-Unstrut-E-Football am Start sein. Wenngleich der 38-Jährige vom SV Burgscheidungen ohne Sieg und mit lediglich zwei Punkten (Stand vor der abschließenden Doppelrunde) abgeschlagen auf dem letzten Platz der Platinum-Liga gelandet ist. „Ich nehme zum ersten Mal an einem solchen Turnier teil, habe vorher ein bisschen Fifa 19 und 20 gespielt. Das ist jetzt aber eine ganz andere Nummer, da sind echt starke Spieler am Start“, erzählt der Burgscheidunger. Er habe aber schon manche Tipps von seinen zunächst übermächtigen Gegnern erhalten und diese auch beherzigt. „Und es lief mit der Zeit immer besser. Ich bekomme nicht mehr so viele Gegentore und treffe nun selbst öfter.“

Sein ernüchterndes Abschneiden bei seiner Turnier-Premiere werde ihn jedoch nicht davon abhalten, am (E-Foot-)Ball zu bleiben, sagt Daniel Grune, der wegen eines Lungenleidens EU-Rente bezieht und seine aktive Laufbahn als Fußballer vor drei Jahren beenden musste. Zuvor war er für seinen Heimatverein SV Burgscheidungen in den Kombinationen mit dem BSC Laucha II beziehungsweise der Reserve des Baumersrodaer SV aufgelaufen.