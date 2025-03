Beim Verbrennen von Gartenabfällen hat eine Rentnerin in Karsdorf ein größeres Feuer verursacht. Sogar der Zugverkehr musste teilweise eingestellt werden.

Rentnerin löst beim Verbrennen von Gartenabfällen in Karsdorf Feuerwehreinsatz aus

Karsdorf. - Beim Versuch, Gartenabfälle in ihrem Kleingarten in Karsdorf (Burgenlandkreis) zu verbrennen, hat eine 78-Jährige am Donnerstag einen Brand verursacht.

Die Flammen griffen aufgrund der Trockenheit innerhalb kürzester Zeit auf eine angrenzende Rasenfläche und einen Bahndamm über.

Zugverkehr durch Feuer in Gartenanlage eingestellt

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und so auch ein Übergreifen auf andere Gärten an der Breiten Straße zu verhindern.

Durch die starke Rauchentwicklung musste der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Laucha und Nebra zeitweise eingestellt werden.