Das Naumburger Amtsgericht verhandelt in Kürze den tödlichen Unfall vom 1. Juli nahe Schönburg. Dem Verursacher wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und fahrlässige Tötung in drei Fällen vorgeworfen. Drei Gutachten werden eingebracht.

Blick auf das Unfallfahrzeug, in dem am 1. Juli drei junge Menschen starben.

Naumburg - Nach dem tödlichen Unfall zwischen Naumburg und Schönburg Anfang Juli hat die Staatsanwaltschaft Naumburg Anklage gegen den Fahrer wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung in drei Fällen erhoben. Dem Angeklagten und dessen Verteidiger sei die Anklageschrift mit dem Tatvorwurf zugeschickt worden, um in einem Zwischenverfahren dazu Stellung zu nehmen, sagte Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Neufang auf Nachfrage.

Ein Termin für den Prozessauftakt steht indes noch nicht fest. Die Anklage werde als Schöffengericht verhandelt. Es gebe zwei Anträge auf Nebenklage, so Neufang weiter, der mit einer Freiheitsstrafe für den Angeklagten rechnet. Für einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren verhängt werden. Das konkrete Strafmaß und die Frage, ob mit oder ohne Bewährung, werde dann verhandelt, so Neufang.

Während der Verhandlung werden drei Gutachten verlesen, zwei technische und eines der Gerichtsmedizin, die Aussagen treffen zum Zustand des Autos, zur Geschwindigkeit des Wagens beziehungsweise auch zur Höhe des Alkoholgehalts im Körper des Unfallverursachers. So wurden während der Ermittlungen auch Daten des Airbag-Steuergeräts vom Hersteller angefordert, was einige Zeit in Anspruch nahm.

Der Unfall ereignete sich am 1. Juli gegen 2.15 Uhr auf der Straße zwischen Naumburg und Schönburg. Der 43-jährige Fahrer aus Weißenfels, die damals 18-jährige Beifahrerin sowie drei jungen Menschen auf dem Rücksitz waren auf der Heimfahrt vom Naumburger Kirschfest. Das Auto, ein schwarzer Mercedes, kam in einer Doppelkurve von der Straße ab, rutschte einen Hang hinunter und kollidierte mit einem Baum. Für die drei Personen auf dem Rücksitz kam jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch am Unfallort. Der alkoholisierte Fahrer und die junge Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Der Unfall sorgte für große Trauer und viel Anteilnahme in der Region. Während des letzten Tages des Kirschfestes legten Besucher und Rettungskräfte eine Schweigeminute ein.