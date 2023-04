Naumburg/mhe - Wegen des hohen Wasserstands der Saale ist der Fährbetrieb im Naumburger Blütengrund vorübergehend eingestellt worden. Das teilt die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Am Dienstag lag der Pegel demnach in Grochlitz bei 3,07 Metern. Man sei dennoch optimistisch, dass die Fähre zu Ostern wieder ihre Fahrt aufnehmen kann. Die Fähre und die Saaleschifffahrt in Bad Kösen seien ohne Einschränkungen im Einsatz, heißt es weiter.