Nach einer Bissattacke auf einen Hund und seinen Besitzer in Naumburg sucht die Polizei nach dem Halter von zwei aggressiven Vierbeinern. Die zwei Hunde werden als "labradorähnlich" beschrieben.

Bissattacke in Naumburg: "Labradorähnliche" Hunde reißen sich los - So sieht der Halter aus

Zwei Hunde haben sich in Naumburg auf einen Artgenossen und seinen Halter gestürzt.

Naumburg.- Zu einer Bissattacke ist es am Samstag in der Straße Georgenberg in Naumburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach wurde ein 38 Jahre alter Mann bei einem Spaziergang mit seinem Hund von zwei aggressiven Tieren angegriffen. Die als "labradorähnlich" beschriebenen braunen und beigen Hunde seien mit einem bislang unbekannten Mann unterwegs gewesen und hätten so stark an der Leine gezogen, dass sie sich losreißen konnten, heißt es.

Hundeattacke in Naumburg: Mann muss verletzt ins Krankenhaus

Anschließend hätten sich die beiden Angreifer auf den Vierbeiner des 38-Jährigen gestürzt sowie den Mann ins Bein gebissen. Der Verletzte sei später im Krankenhaus versorgt worden, so die Beamten weiter.

Nun sucht die Polizei nach den aggressiven Hunden und ihrem Halter.

So wird der Mann beschrieben:

über 50 Jahre alt

1,90 m groß

kurzes, schwarzes Haar

normale Statur

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Hunden geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03443/282293 bei der Polizei zu melden.