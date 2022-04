Evangelisches Bildungshaus in Schönburg schaut hoffnungsvoll ins Jahr

Der Frühling macht erst einmal Pause, das Evangelische Bildungshaus nicht. Hier in Schönburg wappnet man sich für die Saison, in der man auch stark auf Touristen setzt.

Schönburg - 2022 soll nun endlich das Jahr sein, in dem das Evangelische Bildungshaus in Schönburg durchstarten kann. Nach dem Eigentümerwechsel 2018 und dringenden wie umfangreichen Sanierungen sollte das eigentlich schon mit der Wiedereröffnung 2020 passieren, doch folgte der Pandemie wegen die Zwangspause. Erste wichtige Reservierungen mussten abgesagt werden. Hätte das Bildungshaus da nicht schon eine intakte Großküche gehabt, mit der es die Domschule „Sankt Martin“ und die Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Naumburg sowie später auch die Evangelische Grundschule in Zeitz mit Essen versorgen konnte, hätte es ziemlich düster ausgesehen.