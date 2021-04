Naumburg - Im Bemühen, die Verbreitung des Coronavirus auszubremsen, droht das Miteinander auf der Strecke zu bleiben. Lokale, Sportstätten, Musikschulen, Kinos, Theater, Konzertsäle, Galerien, Museen und immer wieder auch Schulen sind seit November vergangenen Jahres erneut geschlossen. Wie erleben die verschiedenen Einrichtungen - kulturelle, sportliche, museale oder kirchliche - diese außergewöhnliche Zeit? Welchen Herausforderungen sehen sie sich gegenüber? Was treibt deren Mitstreiter um? Diesen und weiteren Fragen möchte Naumburger Tageblatt/ MZ in loser Folge nachgehen. Mit Holger Kunde, Stiftsdirektor der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, sprach Redakteurin Jana Kainz.

Herr Kunde, in den Domen und verschiedenen Einrichtungen ist vor Monaten beständige Stille eingezogen. Was bedeuten die Lockdown-Phasen für die Vereinigten Domstifter?

Holger Kunde: Es ist eine sehr schmerzliche Zeit. Die größte Einschränkung erfahren wir im Besucherbereich. Er ist unser Aushängeschild in die Welt. Und dieser ist durch Corona komplett zusammengebrochen. Wir sind ja nicht um unserer Selbstwillen da. Wir wollen die Menschen, die die Domkirchen und musealen Einrichtungen der Vereinigten Domstifter besuchen, mit der großen Kultur und Tradition unserer Kulturgeschichte zusammenbringen und sind glücklich, wenn uns die Besucher mit freudiger Miene und unvergesslichen Eindrücken verlassen und zu Hause ihren Freunden und Bekannten erzählen, wie schön es bei uns war. Wir kommunizieren im persönlichen Kontakt mit Menschen aus der ganzen Welt, tauschen uns aus, erhalten Feedback. Das ist seit langer Zeit nun nicht mehr in der gewohnten Form möglich.

Dass der Besucherbereich zusammengebrochen ist, bedeutet für Ihre Kollegen was?

Dass wir in der Konsequenz die Kollegen vom Besucherservice in Kurzarbeit schicken mussten. Leider. Das ist nicht leicht für die Betroffenen. Als Stiftung des öffentlichen Rechts hatten wir auch keine Aussicht auf Unterstützung aus einem der aufgelegten Hilfsprogramme. Wir waren nicht antragsberechtigt. Erfreulicherweise bekamen wir aber dank des Nachtragsetats des Landes Sachsen-Anhalt die entstandenen Einnahmeausfälle im ersten und zweiten Lockdown ersetzt. Zum Glück, sonst sähe es um uns schlimmer aus.

Im Sommer, als das öffentliche Leben für einige Monate wieder möglich geworden war, registrierten die Domstifter einen enormen Besucherzustrom. Das klang danach, dass Sie den ersten Lockdown gut überstanden hatten und gestärkt daraus hervorgegangen sind. Haben sich die positiven Effekte wieder aufgebraucht?

Inzwischen leider ja. Nach dem ersten Lockdown wurde deutlich, wie sehr die Menschen nach Kultur, Begegnung, Austausch lechzten. Es war, als ob die Naumburger Innenstadt, als ob ganz Naumburg aufatmete. Weil man nur innerhalb Deutschlands reisen durfte, konnten wir viele Besucher verzeichnen. Es war ein neues, sehr kulturinteressiertes Publikum, wodurch auch die Innenstadt und die Gastronomie belebt wurden - ein krasser Unterschied zu dem wochenlangen Stillstand. Plötzlich zog wieder Leben, Freude und kulturelles Leben ein und damit eben auch wieder Optimismus und Zuversicht.

Die inzwischen ebenfalls bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern aufgebraucht ist?

Es ist von der Tagesform abhängig. Wenn wir über Perspektiven sprechen, Ausstellungen planen, Bauvorhaben voranbringen und Visionen vor Augen haben, dann macht sich Optimismus breit. Dann gibt es Tage, an denen man wieder an der Fülle der Nachrichten, die fast ausschließlich negativ sind, zu ersticken droht. Wir versuchen, uns bei Stimmung zu halten. Schließlich haben wir an jedem Standort große Bibliotheken, um in den Bücherschätzen Trost zu suchen, und können dort nachlesen, dass in der Vergangenheit noch schlimmere Epidemien wie beispielsweise die Pest überwunden worden sind. Doch wir möchten Ausstellungen planen und gestalten, Führungen anbieten, im Domgarten wieder Feste feiern.

Könnte eine Phase der Ruhe nicht auch Gelegenheit bieten, Dinge zu realisieren, für die im normalen Alltag kaum Zeit bleibt?

Ja, durchaus. Wir haben die Zeit genutzt und haben die Baumaßnahmen vorangetrieben, haben im Kreuzgang des Naumburger Doms Barrierefreiheit geschaffen und den Eingangsbereich den aktuellen Erfordernissen angepasst. Wir sind gerüstet, um ab Mai öffnen zu können, haben ein neues Internetbuchungssystem, um die Besucherströme besser steuern zu können und in unseren Einrichtungen für Bewegungsfreiheit zu sorgen. Der Merseburger Dom feiert sein 1.000-jähriges Weihejubiläum. Um dieses zu würdigen, haben wir uns gemeinsam mit der Stadt Merseburg viel einfallen lassen. Diese Planung sehen wir aufgrund der Pandemie langsam wie ein Kartenhaus einstürzen. Vielleicht können wir wenigstens das Highlight feiern, das für das erste Oktoberwochenende geplant ist - ein Festwochenende mit Lichtinszenierungen, Konzerten, Festgottesdiensten. Theater, einer langen Nacht des Doms sowie Essen und Trinken. Das alles auch so zu feiern, ist wohl eine Wunschvorstellung.

Das klingt, als wäre heute einer der weniger optimistischen Tage.

Es ist momentan eine sehr schwierige Situation. Für uns war das bis vor Kurzem so nicht vorstellbar. Die Gefahr der Depression ist tatsächlich bei vielen Menschen gegeben. Im privaten Bereich fehlt das kulturelle Leben, eine offene Innenstadt und alles, was ein normales Leben ausmacht. Hinzu kommt, dass man den Umgang mit manchen politisch getroffenen Entscheidungen nicht nachvollziehen kann. Während beispielsweise Kultureinrichtungen, Gastronomie und Hotellerie geschlossen bleiben müssen, obwohl sie während des ersten Lockdowns funktionierende Hygienekonzepte aufgestellt haben und geltende Regeln ernst nehmen, dürfen derzeit aber Großmärkte öffnen. Das führt zu Frust und wird mit jedem Tag schlimmer. Es gibt noch kein Licht am Ende des Horizonts. Nun soll es einen Bundes-Lockdown geben, mit dem man die Situation in den Griff bekommen möchte. Ob er wirkt, bleibt abzuwarten. Es ist wohl nicht das Allheilmittel. Es gibt aber auch kein Patentrezept, sonst hätte man das schon übernommen

Was würden Sie sich wünschen?

Dass die vom Staat getroffenen Entscheidungen, der Umgang mit dem Virus hinterfragt werden dürfen, man darüber diskutieren kann und bei alledem die humanen Formen des Miteinanders wahrt. Hoffentlich regt die Situation an, dass jeder für sich selbst Rechenschaft ablegt, über sich selbst nachdenkt. So ging es mir, als ich vergangenes Frühjahr an Corona erkrankt war. Ich überlegte, was mir wichtig ist, was ich noch machen möchte, und damit meine ich keinesfalls mich, sobald es wieder möglich ist, gleich in den nächsten Flieger zu setzen.

Wenn Sie schon an Corona erkrankt waren, müssten Sie da nicht harte Maßnahmen begrüßen?

Es befreit mich nicht von dem Gedanken, dass es nicht die Lösung sein kann, alles dichtzumachen, das öffentliche, aber auch private Leben so extrem zurückzufahren. Es treibt einen um, welche katastrophalen Zustände es derzeit gibt - beispielsweise sitzen Eltern im Homeoffice mit kleinen Kindern oder jungen Schülern, vereinsamen Menschen oder sterben Menschen, ohne Abschied nehmen zu können.

Was vermissen Sie persönlich?

Die Treffen mit Freunden, der persönliche Austausch mit anderen Menschen, der Besuch von Ausstellungen oder Theatervorstellungen oder mal wieder in fröhlicher Gesellschaft ein Glas in einem Biergarten zu trinken.

Sehen Sie trotz alledem Chancen, die die gegenwärtige Situation bietet?

Die Beschränkungen sind mehr als lästig, doch bleibt jetzt ein Zeitfonds übrig, sich in die Welt guter Literatur zu flüchten.