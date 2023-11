Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Es ist mittlerweile eine große, bestens ausgestattete Bar mit Whisky- und Gin-Flaschen, die Frank Hempel in der Herrenabteilung seines gleichnamigen Mode-Geschäfts in der Naumburger Herrenstraße stehen hat. Immer häufiger kommt es vor, dass es sich die Kunden vor oder nach dem Hemden-Kauf bei einem feinen Gläschen gutgehen lassen. Sechs Flaschen standen am Mittwoch aber im Laden, die weder verkostet noch geöffnet und schon gar nicht jedermann angeboten werden.