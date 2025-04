Michael Carl (l.) ist der neue Kreisschützenmeister des Traditions- und Sportschützenverbandes Burgenlandkreis. Er folgt auf Franz Gora, der das Amt seit 2013 inne hatte und in Boblas mit dem Ehrenkreuz des Landesschützemverbandes in Bronze geehrt wurde.

Meyhen/Naumburg. - Normalerweise könnte man an dieser Stelle eine Geschichte über einen Mann schreiben, der viele Jahre, nämlich genau 44, neben seinem Beruf als Kfz-Schlosser und später Datenmanager vor allem eines gemacht hat: DJ. Michael Carl aus Meyhen ist quer durch die Republik getourt, um aufzulegen, in kleinen wie in großen Clubs, in einschlägigen Diskotheken und bei Privatfeiern. Vor allem aber im Saal(e)kreis stand Carl am Pult.