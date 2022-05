Eine Frage der Übung

Bad Kösen - 2020 musste das traditionelle Zeltlager der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kösen der Pandemie wegen ausfallen, dafür hatte es das diesjährige in sich. Zum einen, weil es hin und wieder aus allen Kannen schüttete, zum anderen, weil es eine Vielzahl praktischer wie anspruchsvoller Einsatzübungen zu absolvieren galt. Dazu gehörte unter anderem ein Alarm an der Bergschule, was vor allem heißt, dass alle 151 Schüler möglichst schnell und reibungslos in Sicherheit zu bringen sind. Das aber klappte. Nach nur 3,25 Minuten konnte Schulleiterin Sarah Neunübel vermelden, dass sämtliche Kinder auf dem Stellplatz versammelt sind. Die Feuerwehr selbst hatte dann noch Verletzte aus dem Gebäude zu transportieren, das passierte auch über die Drehleiter.

Am Nachmittag kam noch die Feuerwehr Hassenhausen mit ins Spiel, mit der zusammen ein fiktiver Brand in der Obergasse zu löschen war. Real war dann am Abend ein Unfall in Naumburg, bei dem die Bad Kösener Wehr sich nicht nur um die Fahrzeuginsassen kümmern musste, sondern auch auslaufende Flüssigkeiten zu binden hatte. Reichlich gespickt mit Übungen war auch der nächste Tag, dann glücklicherweise bei viel besseren Wetterbedingungen.

Rettungseinsatz an der Bergschule mit der Drehleiter. (Foto: Behrens)

Unter anderem war ein Chlorgasaustritt in der Kinder-Reha-Klinik zu bewältigen, bei dem ein Techniker als vermisst galt. Hier musste mit Schutzausrüstung gearbeitet werden. Zum Entkontaminieren wurde ein spezielles Reinigungsbecken aufgebaut. Für die Feuerwehrleute war der Einsatz eine weitere Aufgabe, für manche Bewohner und Gäste der Kinder-Reha-Klinik eine willkommene Abwechslung. Ein langes Ausruhen gab es für die Kameraden, zu denen auch die Jugendwehr gehörte, nicht, denn der nächste fiktive Alarm holte sie erst zu einem Unfall in die Rudelsburgpromenade, wo zwei verletzte Personen aus einem Auto, das sich überschlagen hatte, gerettet werden mussten, und nach Punschrau, wo es galt, einen sich ausbreitenden Feldbrand zu löschen.

Den praktischen Einsätzen ging zur Eröffnung des immerhin fünf Tage stattfindenden Zeltlagers wie gehabt ein formeller Teil voraus, an dem unter anderem Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) und Stadtwehrleiter Christian Schirner teilnahmen. Beide verwiesen auf den hohen Ausbildungsstand in der Bad Kösener Wehr. „Das und die gute Kameradschaft sorgen dafür, dass schwierige Einsätze gut gemeistert werden“, so Müller. Stadtwehrleiter Schirner bescheinigte den Bad Kösenern, eben durch eine gute Ausbildung alle relevanten Einsatzbereiche abdecken zu können. Das schaffe nicht jede Wehr.

Frank Hofmann erklärt kleinen Kurgästen, wie ein Löschfahrzeug funktioniert. (Foto: Behrens)

Perspektivisch werde das noch besser gelingen, so Schirner, da man bald - wohl aber erst in einem Jahr - auf ein nagelneues sogenanntes Hilfeleistungslöschfahrzeug zurückgreifen könne. Dieses werde dann ältere Technik im Bestand ersetzen.

Geld für das Zeltlager gaben Armin Müller (200 Euro) und der Bad Kösener Unternehmer Michael Behrens (50 Euro).