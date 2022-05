Ein Trio aus dem Burgenlandkreis an neuen Ufern

Die drei Künstler Matthias Schöneburg, Anita Wolff (M.) und Sabina Grams zeigen aktuell ihre Werke in der gemeinsamen Ausstellung „Korrelationen - Malerei, Fotografie, Kunst“ in der Kulturfabrik Haldensleben.

Haldensleben/Nebra - Auf zu neuen Ufern dachten sich die Künstler Matthias Schöneburg, Sabina Grams und Anita Wolff aus dem Burgenlandkreis, inspiriert durch das Konzept eines besonderen Hauses. In der Kulturfabrik Haldensleben, einer städtischen Einrichtung, wird der Kultur Raum gegeben. Wo einst die Brennöfen der Keramischen Fabrik Uffrecht & Co brannten, wird heute kulturelle Vielfalt gelebt. Nach umfangreichen Um- und Neubauten erfüllt das Veranstaltungs- und Kommunikationszentrum alle Anforderungen an ein modernes und barrierefreies Gebäude, in dem Alt und Neu eine Symbiose eingegangen sind. Hier findet fast jeder etwas für seinen kulturellen Geschmack - von Theater und Kabarett über Live-Musik bis hin zu Autorenlesungen und vielem mehr. Das Besondere: Die Galerieräume sind zugleich Veranstaltungsräume. So kommen die Besucher mit der ausgestellten Kunst in Berührung. Und darauf setzen auch die drei Künstler aus dem Burgenlandkreis.