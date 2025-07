Maßnahmen gegen Schlammlawinen Ein „Himmelreich“ bei Punkewitz? Bevor für Erosionsschutz gebaut wird, rücken Archäologen an

Damit bei Starkregen nicht wieder Schlamm in den Mertendorfer Ortsteil geschwemmt wird, werden Schutzanlagen errichtet. Zuvor graben Archäologen. Was sie an Funden vermuten.