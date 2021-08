Drei junge Stinktiere durch Tunnel ausgebüxt

Memleben - Eine gehörige Schrecksekunde hatten am Dienstagabend der Geschäftsführer des Erlebnistierparks Memleben, Uwe Gehrmann, und seine Mitarbeiter zu verkraften: Drei der insgesamt sieben in diesem Jahr geborenen Jungtiere der Amerikanischen Streifen-Skunks fehlten in ihrem Gehege. „Sie müssen sich unbemerkt eine Art Tunnel unter dem Zaun hindurch gegraben haben, worauf auch ein entsprechendes Loch in der Erde hinwies“, erläutert Gehrmann.

Eines der drei ausgebüxten jungen Stinktiere fanden die Mitarbeiter noch am Abend auf dem Parkgelände und brachten es zu seinen Geschwistern und den Eltern Donald und Ivanka zurück. „Von den zwei noch vermissten Exemplaren wurde eines bereits in Memleben gesehen; leider hat sich die Spur wieder verloren“, berichtet der Geschäftsführer - und ruft die Anwohner zur Mithilfe bei der Suche auf.

„Die gute Nachricht ist, dass aufgrund des jungen Alters die bekannten Stinkdrüsen noch nicht aktiv sind und die Tiere somit völlig ungefährlich sind. Wer einen der ,Flüchtlinge’ sichtet, melde sich bitte unverzüglich unter der Telefonnummer 0172/6 58 63 49“, bittet Gehrmann.