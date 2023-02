Die Polizei konnte am Donnerstag einen jungen Mann in Naumburg dingfest machen, der drei Diebstähle begangen haben soll. In allen drei Fällen soll er jeweils die Handtasche einer Frau entwendet haben.

Naumburg/hbo - Einem polizeibekannten 21-Jährigen werden gleich drei Diebstähle in Naumburg binnen kurzer Zeit zur Last gelegt. So schnappte er sich am Donnerstag eine Handtasche aus dem Auto einer 81-Jährigen. Da war die Polizei jedoch bereits auf ihn aufmerksam geworden, stellte und verhaftete ihn in der Weißenfelser Straße.

Ein Volltreffer, denn die Beamten fanden Teile der Beute zweier anderer Delikte in den Stunden zuvor. Zuerst hatte er am Donnerstagmorgen einer 58-Jährigen im Steinweg die Handtasche gestohlen, indem er diese von einem Fahrrad aus der Dame aus der Hand riss. Und gegen 9 Uhr schnappte er sich die Tasche einer Seniorin (82) in der Weißenfelser Straße.

Nun prüft die Polizei, ob es einen Zusammenhang mit ähnlichen Taten vergangene Woche in Weißenfels gibt, heißt es seitens der Polizei.