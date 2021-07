Doppelter Festakt in Laucha

Laucha - Mädchen in langen Ballkleidern, die Jungen im Sakko, aufgeregte Eltern mit Kameras und feuchten Augen. Die Übergabe der Abitur-Zeugnisse ist seit Generationen für alle Schüler ein ganz großer Tag. Und doch war wie bereits im vorigen Jahr im Burgenland-Gymnasium Laucha wiederum vieles anders - der coronabedingten Vorschriften wegen.

Trotzdem erlebten die Abiturienten eine ansprechende Feierstunde, wenn auch nicht gemeinsam. Schulleiterin Claudia Maria Becker hatte sich mit Lehrern und Schülern für eine festliche Entlassung der 45 frischgebackenen Abiturienten in zwei Durchgängen entschieden. Aufgrund der geringen Schülerzahl wurde die Klasse 12a auf die Klassen 12b und 12c aufgeteilt. Die Vergabe der Zeugnisse erfolgte im hübsch geschmückten Foyer des Gymnasiums, das einen würdigen Rahmen bildete. Somit wird die Verabschiedung bei allen Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben, auch wenn der anhaltende, heftige Regen die Fototermine im Außenbereich der Schule platzen ließ.

Klasse 12b (v.l.) vorn: Julian Kowalski, Alexander Mankel, Janik Fellenberg, Toni Thomas Alt, Tim Wallek; mittig: Nina Franke, Saskia Kirsche, Annabell Standke, Saskia Wittenbecher; hinten: Nadine Rückriem, Melissa Kemesies, Lea Dratschmidt, Luca Mielke, Franz Lange, Melissa Kuznia, Jessica Schuster. (Foto: Gudrun Schröder)

Die Schulleitung hatte das Foyer unter den noch gegenwärtig geltenden Abstandsregelungen eingerichtet und geöffnet. Weit auseinander standen die Stühle jeweils in Dreier- und Vierergruppen. So konnten die Absolventen zusammen mit ihren Eltern in den Festsaal einziehen. Nach einem Dutzend Unterrichtsjahren, nach schriftlichen und mündlichen Prüfungen und reifen Leistungen war für die 18- und 19-Jährigen der lang ersehnte Tag gekommen. In Fünfer- und Sechser-Gruppen wurden die Schülerinnen und Schüler während des Festakts auf die Bühne gerufen. Hier nahmen sie den höchsten deutschen Schulabschluss, die allgemeine Hochschulreife, aus den Händen der Schulleiterin sowie der jeweiligen Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers in Empfang. Sie besiegelten somit offiziell den Abschied von der Schulzeit im Beisein der Eltern, einiger Lehrer und Gäste - unter ihnen Monika Ludwig, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde An der Finne, Freyburgs Bürgermeister Udo Mänicke sowie der Vorsitzenden des Fördervereins des Burgenland-Gymnasiums, Siegfried Boy. Umrahmt wurden die zwei Veranstaltungen von Ronald Kaiser, Lehrer an der Kreismusikschule, auf dem Klavier sowie dem Freyburger Gambisten Thomas Fritzsch auf seiner 300 Jahre alten Viola da Gamba.

Die musikalischen Beiträge verliehen dem Geschehen eine dem Anlass angemessene Stimmung. Nach seinem Musikstück richtete Fritzsch sehr persönliche Worte an die jungen Frauen und Männer. Mit zwei Gedichten, „Vorschlag“ von Günter Kunert und ihrem selbst geschriebenen „Spuren“, bereicherte die Schülerin Franziska Kuczkowiak die Feierstunde.

Klasse 12c (v.l.) vorn: Lisa Sophie Ola, Henriette Ehring, Anna Jana Scharf, Marieluise Vollrath, Lucia Kaudelka, Lehrerin Maria Große; mittig (1): Josie Schorcht, Lina-Helen Marie Saul, Hannah Grieser, Leonie Ihle; mittig (2): Colin Schaks, Emma Rüdiger, Hanna Kathe, Elisa Schlegel; hinten: Tobias Ralf Kneerich, Nico Beyer, Jonas Kindermann, Darian Trautmann, David Berger. (Foto: Gudrun Schröder)

Schulleiterin Becker wies darauf hin, dass in der besonderen jetzigen Zeit den Zwölfern vieles genommen wurde - so beispielsweise die Weihnachtsfeier, der Tag der offenen Tür, die Abschlussfahrt, der beliebte Abi-Ball. Becker wünschte den Jugendlichen, dass „sie lebensfroh und beschwingt in den Sommer gehen, die Zeit bis zur nächsten Lebensetappe genießen. Sie haben es sich verdient, denn sie haben es sich erarbeitet“.

Voller Stolz verkündete Claudia Maria Becker, dass der Abiturjahrgang 2021 mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,16 das Burgenland-Gymnasium verlässt. Dieses Ergebnis sei besser als das des vergangenen Jahres und besser als der Durchschnitt im Land Sachsen-Anhalt. „Mit dem Erhalt des schönsten Schulabschlusses einer allgemeinbildenden Schule beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Machen Sie etwas daraus. Ich wünsche alles erdenklich Gute“, führte die Schulleiterin weiter aus.

Humorvoll blickten die Abiturienten Julian Kowalski und Josie Schorcht in ihren Dankesworten auf acht gemeinsame Jahre am Lauchaer Gymnasium zurück. Im Namen ihrer Mitschüler gaben sie gern einige Episoden aus dem Schulalltag zum Besten. Mit einem Abi-Ball in kleiner Form im „Waldhotel“ in Bad Bibra beendeten die Abiturienten ihren großen Tag.

Im Weinberg verewigt

Mit Bravour ging für Hannah Grieser, Melissa Kemesies und Nadine Rückriem die Schulzeit zu Ende. Die drei Abiturientinnen sind die Jahrgangsbesten der drei zwölften Klassen des Burgendland-Gymnasiums Laucha. Während Hannah Grieser aus Nebra einen Notendurchschnitt von 1,1 erreichte, folgen ihr Melissa Kemesies aus Freyburg und Nadine Rückriem aus Bad Bibra jeweils mit einem Durchschnitt von 1,2.

Die Jahrgangsbesten pflanzen in Freyburg eine Rebe. (Foto: Gudrun Schröder)

Es ist ein schöner Brauch der Schule, dass die drei Jahrgangsbesten im schuleigenen Weinberg unterhalb des Weinberghotels „Edelacker“ in Freyburg einen Rebstock pflanzen. Nach dem Empfang der Zeugnisse am Freitag fand die Aktion am Montag im Beisein der Schulleiterin Claudia Maria Becker sowie des Vorstandsvorsitzenden der Agrargenossenschaft Gleina, Thomas Lühmann, und Vorstandsmitglied Olaf Heinrich statt. Die Agrargenossenschaft stellte die Rebe der Sorte Nero, eine pilzresistente rote Tafeltraube aus Ungarn, zur Verfügung. Der Weinstock wird mit einer Plakette, in die die Namen der Abiturientinnen und das Abschluss-Schuljahr eingraviert sind, gekennzeichnet. Nach der Pflanzung stießen die Anwesenden auf den neuen Lebensabschnitt der drei Damen an. Während Hannah in Leipzig Medizin studieren wird, beginnen Melissa ein Chemie-Studium und Nadine ein Studium der Lebensmittelchemie jeweils in Halle.

Schärpen für die Besten

Traditionell vergibt das Burgenland-Gymnasium an die Abiturienten mit einem Notendurchschnitt von 1,5 und besser die blau-goldene Schärpe der Schule. Die Übergabe erfolgte diesmal wie die Zeugnisausgabe in zwei Durchgängen. Die Schärpe für ihren sehr guten Leistungsdurchschnitt erhielten: Lisa Sophie Ola (1,5), Saskia Kirsche (1,4), Franz Lange (1,3), Melissa Kemesies (1,2), Nadine Rückriem (1,2) und Hannah Grieser (1,1). Den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für hervorragende Leistungen im Fach Physik konnten Toni Thomas Alt und Nico Beyer in Empfang nehmen.

Außerdem gehört es im Gymnasium zur Tradition, dass am letzten Schultag vor dem Jahresende die „Schärpe des Jahres“ verliehen wird. Coronabedingt fand die Verleihung nicht statt und erfolgte nun zur Abiturfeier. Die Schulschärpe ist die höchste Auszeichnung, die durch Schülerrat, Lehrerkollegium und Schulleitung vergeben wird. Diese erhalten Schüler für gute Leistungen in Sport und Kultur, hohe Einsatzbereitschaft, Hilfsbereitschaft, Toleranz und Teamgeist. Geehrt wurden Saskia Kirsche, Franz Lange und Colin Schaks.