Christin Herrmann engagiert sich in Punschrau und ist auch ihrem ursprünglichen Heimatdorf Taugwitz verbunden. Die 34-Jährige begeistert sich für Getöpfertes und die Schätze der Natur.

Dirndl, Kräuter und Süßsaures: Was 34-Jährige aus Punschrau für den kommenden Monat plant

Punschrau - „Ich bin beiden Orten gleichermaßen verbunden“, sagt Christin Herrmann, die seit 2013 in Punschrau wohnt, aber in Taugwitz aufgewachsen und noch heute passives Mitglied der dortigen Feuerwehr ist. Auch als Regisseurin der spaßig-kultigen Märchenaufführungen zu Silvester in der Taugwitzer Kirche, bei denen man Spenden zum Erhalt des Gotteshauses sammelt, ist sie bekannt.