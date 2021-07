Dieners doppelter Volltreffer

Fußball: In beiden Halbfinalpartien liegt der 31-jährige Freyburger völlig richtig.

Naumburg/Freyburg - Während der Fußball-Europameisterschaft haben Tippspiele ja Hochkonjunktur. Der Modus unterscheidet sich da oft. Mal gibt es für das korrekt vorhergesagte Ergebnis vier Punkte, woanders dagegen nur drei. Dann wird in der K.-o.-Phase das Resultat nach Elfmeterschießen gewertet, in anderen Tipprunden zählt indes der Stand nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten.

Nur im Notfall noch Stürmer

Naumburger Tageblatt/MZ hat sich jeweils für die zweite der genannten Varianten entschieden, weil es auch beim regionalen Tippspiel unserer Zeitung seit vielen Jahren so gehandhabt wird. Und deshalb war man beim Halbfinale der aktuell laufenden EM auch ganz vorn dabei, wenn man zweimal unentschieden getippt hatte - auch wenn es am Ende natürlich jeweils einen Sieger (Italien und England) gab. Schließlich gingen beide Partien beim Stand von 1:1 in die Verlängerung.

Jens Diener gehörte zu den elf Teilnehmern, die - dem in der Spitze sehr ausgeglichen besetzten Turnier Rechnung tragend - eben jenes 1:1 in doppelter Ausführung getippt hatten: Er kam wie Karsten Haberzettl, Hannes Niebling (beide ebenfalls aus Freyburg), Tim Romahn (Naumburg), Christian Perner (Mertendorf), André Jentsch (Merseburg), Hannes Schunke (Wengelsdorf), Sven Büttner (Nessa), Heiko Niedernostheide (Hagen), Dietmar Kühn (Zweibrücken) und Marc Rohloff (Wunstorf) auf sechs Punkte.

Und weil der langjährige Torjäger des FC RSK Freyburg nicht nur seine auf dem Platz oft gezeigte Treffsicherheit zumindest in dieser Runde auf diesen Online-Wettbewerb übertragen konnte, sondern auch noch großes Losglück hatte, darf er sich über 50 Euro, spendiert von der BRU Security GmbH, freuen. „Ich tippe schon einige Jahre bei Tageblatt/MZ mit, habe auch schon mal am Tagessieg zumindest geschnuppert, aber gereicht hat es bislang noch nicht. Umso mehr freue ich mich natürlich jetzt“, so der 31-Jährige, der als Anlagenmechaniker für Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik für die Firma Sünkel tätig ist. Und weil dort Frühaufsteher gefragt sind, kann sich Jens Diener nicht das volle EM-Programm live „reinziehen“. Die Spiele der Deutschen und ausgewählte andere Partien hat er aber freilich schon gesehen. Nun drückt er den Italienern die Daumen, „weil sie die beste Mannschaft haben und den EM-Titel verdient hätten“.

Das Logo unseres EM-Tippspiels. (Grafik: Bernd Martin)

Während der Top-Stürmer aus der Jahnstadt die Tore von Chiesa, Insigne & Co. bewundert, lassen eigene Treffer auch nach der Corona-Zwangspause wohl erst einmal weiter auf sich warten. Zuletzt hatte Jens Diener im Oktober 2020 jubeln dürfen, als er für die Freyburger im Kreispokalspiel gegen Herrengosserstedt, das der FC RSK mit 2:0 gewann, erfolgreich war. „Aber damals half ich nur aus, weil unser Team krankheitsbedingt Besetzungssorgen hatte“, blickt Diener zurück. Weil er nach seinem Kreuzbandriss 2018 fußballerisch kürzertreten müsse und wolle, werde er auch weiterhin dem Landesklasse-Team seines Vereins nur im Notfall zur Verfügung stehen.

Ein Sachse liegt vorn

Nach neun EM-Runden, in denen der Sieger jeweils 50 Euro erhielt, wird das Preisgeld in der Finalrunde - wenn nur das Ergebnis des Endspiels in die Wertung kommt - noch einmal verdoppelt.

Spannend bleibt es in der Gesamteinzelwertung unseres Tippspiels im Kampf um den 250-Euro-Gutschein für Euronics XXL. Zurzeit hat der Glauchauer Dominik Anders, der mit drei Zählern Vorsprung an der Spitze liegt, die besten Karten. Aber es winken ja noch weitere Bonuspunkte. Bestes Team der vorletzten Runde war „SV_Wacker1919“ (André Jentsch, Hannes Schunke aus Wengelsdorf) mit 6,0 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtwertung bleiben „wir_sind_Kaiser“ mit Micheel Tönnies und Andrea Hirle aus Bempflingen (jetzt 71,5 Zähler). Die beste Mannschaft erhält am Ende der EM ein 30-Liter-Fass Bier der Naumburger Maischter.

Stand der Gesamtwertung:

1. Dominik Anders (Glauchau) 81

2. Kevin Bichlmeier (Erding) 78

2. Hannes Schunke (Wengelsdorf) 78

2. Micheel Tönnies (Bempflingen) 78

2. Lisa Herz (Klosterhäseler) 78

2. Michael Lutz (Arnstadt) 78

7. Karsten Haberzettl (Freyburg) 77

7. Martje Petersen (St. Peter-Ording) 77

7. Jörg Hanisch (Naumburg) 77

7. Christian Bock (Hamburg) 77

7. Cuesta Jimenez (Hamburg) 77

12. Thomas Kiene (Burgdorf) 76

12. Marcel Rohloff (Wunstorf) 76

12. Claudio Zöfelt (Salzgitter) 76

15. Dirk Bornschein (Reinsdorf) 75