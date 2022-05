Die Burgenland-SPD will sich für Unternehmen Egsas einsetzen

Görschen - Seit dem Abschluss der Magdeburger Koalitionsverhandlungen ist der Weißenfelser SPD-Landtagsabgeordnete und SPD-Kreisvorsitzende Rüdiger Erben wieder verstärkt im Burgenlandkreis unterwegs. Im Rahmen seiner Sommertour hat er das kommunale Entsorgungsunternehmen Egsas an seinem Sitz im Gewerbegebiet Görschen in der Verbandsgemeinde Wethautal besucht. Die zu 100 Prozent kreiseigene Gesellschaft erbringt, außer der Entsorgung der Verpackungsabfälle (gelbe Tonne), alle Entsorgungsleistungen in der Abfallwirtschaft im Burgenlandkreis. Aktuell sorgen 87 Mitarbeiter dafür, dass jährlich 21.000 Tonnen Restmüll, 20.000 Tonnen Bioabfall, 3.500 Tonnen Sperrmüll sowie 9.500 Tonnen Papier und Pappe fachgerecht entsorgt und verwertet werden. Zum Jahresbeginn 2021 hatte das kommunale Unternehmen jedoch den Auftrag zur Abfuhr der gelben Tonnen an den privaten Entsorgungskonzern Remondis verloren.

